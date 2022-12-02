Tam Boyutta Gör

Güney Kore merkezli Shinhan Bank, metaverse teknolojisine adım attı.. Shinamon adı verilen metaverse platformu finans, sağlık, sanat ve spor alanında hizmetler sunulacak. Shinamon, geçtiğimiz Haziran ayında 85.000 ziyaretçi tarafından test edilmişti.

Metaverse kavramı hemen hemen her gün gelişme kaydetmeye devam ediyor. Birçok şirket de bu alanda yer bulmak için çalışmalarını hızlandırmış durumda. Son olarak çıkan haberlere göre; Shinhan Bank, ülkede böyle bir platform sağlayan ilk banka olduğunu iddia ederek, finansal ve finansal olmayan hizmetler sağlamak için bir metaverse sitesi açtı.

Nike’tan Metaverse için yeni marka başvurusu: SWOOSH 1 hf. önce eklendi

Ayrıca Hedera Hashgraph blockchain ağını kullanarak Güney Afrika'da faaliyet gösteren Standard Bank of South Africa'ya stablecoin aracılığıyla gerçek zamanlı bir uluslararası havale testi gerçekleştirdi. Shinhan Bank ayrıca kripto saklama hizmetleri sunan bir endüstri konsorsiyumu olan Korea Digital Asset Custody’nin erken yatırımcılarından biri olarak karşımıza çıkıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Güney Koreli Shinhan Bank’tan metaverse hamlesi