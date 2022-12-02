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    Güney Koreli Shinhan Bank’tan metaverse hamlesi

    Güney Kore'nin kripto para ve metaverse teknolojisine ilgisi artarak devam ediyor. Bu defa Shinan Bank isimli Koreli banka kuruluşu, Shinamon adını verdiği metaverse evrenini kullanıma sundu.
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    Güney Koreli Shinhan Bank’tan metaverse hamlesi Tam Boyutta Gör

    Güney Kore merkezli Shinhan Bank, metaverse teknolojisine adım attı.. Shinamon adı verilen metaverse platformu finans, sağlık, sanat ve spor alanında hizmetler sunulacak. Shinamon, geçtiğimiz Haziran ayında 85.000 ziyaretçi tarafından test edilmişti.

    Metaverse kavramı hemen hemen her gün gelişme kaydetmeye devam ediyor. Birçok şirket de bu alanda yer bulmak için çalışmalarını hızlandırmış durumda. Son olarak çıkan haberlere göre; Shinhan Bank, ülkede böyle bir platform sağlayan ilk banka olduğunu iddia ederek, finansal ve finansal olmayan hizmetler sağlamak için bir metaverse sitesi açtı.

    Ayrıca Hedera Hashgraph blockchain ağını kullanarak Güney Afrika'da faaliyet gösteren Standard Bank of South Africa'ya stablecoin aracılığıyla gerçek zamanlı bir uluslararası havale testi gerçekleştirdi. Shinhan Bank ayrıca kripto saklama hizmetleri sunan bir endüstri konsorsiyumu olan Korea Digital Asset Custody’nin erken yatırımcılarından biri olarak karşımıza çıkıyor.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 16 saat önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 19 saat önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 1 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 2 gün önce

    maaşallah

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    gun 2 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 6 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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