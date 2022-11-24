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Metaverse ve NFT dünyasında sağlam bir yer edinmeyi hedefleyen Nike, yaptığı yeni bir başvuru ile bu hedefine kararlılıkla yürüdüğü mesajını verdi. Geçmişte de çok sayıda farklı ticari marka için başvurularda bulunan ünlü şirket, bu kez SWOOSH isimli platform için başvuru gerçekleştirdi.

Nike bir süredir metaverse’e yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor ve NFT ürünleriyle ön plana çıkıyor. Nike'ın NFT destekli ayakkabıları ve metaverse projesinden bugüne kadar 185 milyon doların üzerinde kar elde edildi.

Nike’ın NFT’ler ve metaverse projesinde yeni gelişme 5 ay önce eklendi

SWOOSH isimli platformun öne çıkan özellikleri arasında sanal ayakkabılar ve sanal giysiler, spor malzemeleri ile kripto ürünler mevcut. Halihazırda platform hakkında fazla detay verilmese de bu başvurunun diğer ürünler ile eşzamanlı olarak piyasada yer alacağı biliniyor.

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Nike’tan Metaverse için yeni marka başvurusu: SWOOSH