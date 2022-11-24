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    Nike’tan Metaverse için yeni marka başvurusu: SWOOSH

    Bugüne kadar NFT ve metaverse'den 185 milyon doların üzerinde kar elde eden Nike, SWOOSH isimli yeni metaverse ve we3 projesi için marka başvurusu yaptı.        
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    Nike’tan Metaverse için yeni marka başvurusu: SWOOSH Tam Boyutta Gör

    Metaverse ve NFT dünyasında sağlam bir yer edinmeyi hedefleyen Nike, yaptığı yeni bir başvuru ile bu hedefine kararlılıkla yürüdüğü mesajını verdi. Geçmişte de çok sayıda farklı ticari marka için başvurularda bulunan ünlü şirket, bu kez SWOOSH isimli platform için başvuru gerçekleştirdi.

    Nike bir süredir metaverse’e yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor ve NFT ürünleriyle ön plana çıkıyor. Nike'ın NFT destekli ayakkabıları ve metaverse projesinden bugüne kadar 185 milyon doların üzerinde kar elde edildi.

    SWOOSH isimli platformun öne çıkan özellikleri arasında sanal ayakkabılar ve sanal giysiler, spor malzemeleri ile kripto ürünler mevcut. Halihazırda platform hakkında fazla detay verilmese de bu başvurunun diğer ürünler ile eşzamanlı olarak piyasada yer alacağı biliniyor.

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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 22 saat önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 1 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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