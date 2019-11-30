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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftaya A101 marketlerde ilk kez Honor 8C var

    5 Aralık A101 aktüel ürünler arasında ilk kez Honor 8C akıllı telefon modeli yer alırken 6 Aralık BİM aktüel ürünler arasında Redmi Go ve Galaxy A30 modelleri yer alıyor.
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    Cep Telefonları
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    Haber Editörü
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    Haftaya A101 marketlerde ilk kez Honor 8C var
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    Geçtiğimiz aylarda ülkemiz pazarına giriş yapan Honor 8C akıllı telefon modeli 5 Aralık A101 aktüel ürünler satışında ilk kez kendisine yer buluyor. 6 Aralık BİM aktüel ürünler arasında ise Galaxy A30 ve Redmi Go var.

    5 Aralık A101 aktüel ürünler

    5 Aralık A101 aktüel ürünler arasında ilk kez Honor 8C modelini görüyoruz. Honor 8C modeli 6.25 inçlik çentikli IPS ekranında 1520x720 piksel çözünürlük sunuyor. Çentikli ekran sayesinde cihazın ekran-kasa oranı oldukça agresif hale gelmiş. Yekpare kasa metal alaşımdan imal edilmiş. Arka kısım bakış açısına göre renk değiştiren nano dokuma barındırıyor.

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    4+4 formatında 8 adet Kryo 250 çekirdeğinden oluşan Snapdragon 632 yonga setinin güç verdiği telefonda 4GB RAM yanında 32GB arttırılabilir depolama kapasitesine yer veriliyor.

    Telefonun arka kısmında 13MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera karanlık ortamlarda başarılı işler yapıyor. 8MP çözünürlüğünde ön kamera da LED flaş ile desteklenmiş. 4000mAh kapasiteli batarya bir günü rahatlıkla çıkarabilecek durumda. 1199TL fiyatı piyasanın biraz üzerinde sayılabilir.

    Diğer taraftan Toshiba 32GB USB 2.0 bellek 27.95TL iken 32GB Class 10 UHS-I microSD hafıza kartı 29.95TL olarak belirlenmiş.

    6 Aralık BİM aktüel ürünler

    6 Aralık BİM aktüel ürünler arasında Redmi Go akıllı telefonu var. 5 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunan telefon Snapdragon 425 yonga setinden güç alıyor. 1GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi yanında 8MP çözünürlüğünde arka ve 5MP çözünürlüğünde ön kamera mevcut. 3000mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan model 599TL ve fiyatının çok düşük seviyelere geldiğini belirtelim.

    Diğer taraftan Galaxy A30 modeli de yer alıyor. 6.4 inçlik ekran, 4+4 formatında 8 çekirdekli işlemci, 4GB RAM, 64GB depolama kapasitesi, 16MP+5MP arka kamera, 16MP ön kamera, 4000mAh kapasiteli batarya barındıran telefon 1799TL fiyat etiketine sahip.



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    koyunsayar 2 sa.
    Hanır pazara düştü
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