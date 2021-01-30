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    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftaya A101 marketlerde yeni seri Samsung kavisli televizyon var

    4 Şubat A101 aktüel ürünler arasında Samsung 55TU8300 kavisli televizyon modeli dikkat çekiyor. 5 Şubat BİM aktüel ürünler arasında HP H2800 kablolu kulaklık modeli var.
    10 dk.
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    Televizyonlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Haftaya A101 marketlerde yeni seri Samsung kavisli televizyon var
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    Bu sıralarda iyi bir bütçeyle akıllı televizyon almak isteyenler varsa haftaya A101 mağazalarına gelecek iki ürünü deneyebilir. Samsung’un Crystal UHD ekranlı yeni akıllı televizyonu ve Toshiba akıllı televizyonu meraklılarını bekliyor.

    4 Şubat A101 aktüel ürünler

    4 Şubat A101 aktüel ürünler arasında Samsung 55TU8300 akıllı televizyon yer alıyor. 55 inçlik kavisli 4K ekran, Tizen işletim sistemi, Crystal 4K işlemcisi, SmartThings desteği, akıllı kumanda gibi özellikleri olan yeni seri televizyon modeli 5699TL fiyat etiketine sahip.

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    Diğer taraftan Toshiba marka 4K akıllı televizyon modeli 3699TL seviyesinde. Reeder markasının 6.49 inçlik HD+ ekran, 4+4 çekirdekli MediaTek işlemci, 4GB RAM, 64GB depolama, 4000mAh kapasiteli bataryaya sahip P13 Max akıllı telefon modeli de 1699TL seviyesinde. Son olarak elektrik ısıtmalı 1 litrelik beslenme çantası 119TL iken Duracell pil ürünlerinde de indirimler mevcut.

    5 Şubat BİM aktüel ürünler

    5 Şubat BİM aktüel ürünler arasında HP H2800 kablolu kulaklık modeli 79.90TL fiyat etiketi ile dikkat çekiyor. Diğer taraftan dijital termometreli termos modeli de 69.90TL fiyat etiketine sahip.



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