Half-Life 2’yi sanal gerçeklik oyununa dönüştüren mod yayınlandı

Tek kişilik hikâye tabanlı oyunlar arasında en popülerlerden olan Half-Life, uzun yıllardır farklı jenerasyonları etkiliyor. Half-Life 2 Episode 2 sonrası uzun bir süre oyuncuları terk eden seri, 2020 yılında Half-Life: Alyx ile karşımıza çıkmıştı. VR oyunlarında adeta çığır açan oyun, genel anlamda oldukça beğenilmişti. Şimdi de Half-Life 2, benzer bir oynanış ile tekrar karşımıza çıkıyor.

Half-Life 2: VR Mod

İlk olarak 2017’de duyurulan Half-Life 2: VR Mod, uzun bir süre geliştirme problemleri ile karşılaşmıştı. 2021’de geliştirme sürecinde önemli adımlar atan proje, Half-Life: Alyx’ten bazı elementler taşıyarak açık beta sürecine girdi. Oyun, açık betada olsa da baştan sona genel anlamda sorunsuz bir şekilde oynanabiliyor.

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Half-Life 2 sahipleri için Steam üzerinden ücretsiz yayınlanan mod, Alyx’te gördüğümüz yeni silah seçme menüsü, lazerli nişan alma, çift elle silah tutma, manuel şarjör değiştirme ve yenilenmiş arayüz elementleri içeriyor. Projenin geliştiricisi Source VR Mod Team, projenin bitmediğini belirtti ancak mod, şimdiden Steam üzerinde 1044 pozitif incelemeye sahip. Grafik anlamında da beğenilecek bir deneyim sunan mod için minimum GTX 1060 veya AMD RX 580 isteniyor. Önerilen sistem gereksinimleri için ise GTX 1080 veya AMD RX 5700 belirtişmiş. Modu deneyimlemek için SteamVR destekli bir sanal gerçeklik kaskına sahip olmanız da gerekiyor. Modun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

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Half Life 2 için VR modu yayınlandı