Half Life 2, RTX Remix ile yenilendi: İnanılmaz görünüyor

Half Life 2, Nvidia RTX Remix ile yenilendi
Bilmeyenler için RTX Remix, daha yüksek kaliteli dokular, yeni aydınlatma sistemi, ışın izleme ve çözünürlük yükseltme teknolojileri ile eski oyunların yeniden düzenlenmesine olanak tanıyor. Böylece hem kullanıcı hem de geliştiricilere açılan özellik, DirectX 8 veya DirectX 9 destekli eski yapımların yeniden hayat bulmasını sağlıyor.
Paylaşılan videoda neredeyse 20 yıllık oyun olan Half Life 2, daha gelişmiş aydınlatma ve gölge efektleriyle büyüleyici görünüyor. Ayrıca ilk olarak Cyberpunk 2077'de karşımıza çıkan Path Tracing teknolojisi, Half Life 2'de şaşırtıcı bir biçimde akıcı çalışıyor. Bu bağlamda birçok eski yapımın yeni nesil görüntü teknolojileriyle güncellendiğini görebiliriz.
Ne yazık ki modder, yeni Half Life 2 modunu indirmek için herhangi bir bağlantı paylaşmadı. Ancak RTX Remix'in kısa süre önce genel kullanıma açıldığını düşünürsek, gelecekte benzer modların artacağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Üst düzey işadamı / bürokratlar için de ideal. Koy telefonunu mikrodalganın içine, bak istihbari dalganın keyfine.