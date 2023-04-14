Tam Boyutta Gör Eylül 2022'de tanıtılan ve klasik bilgisayar oyunlarının kolayca modlamasına izin veren RTX Remix, şimdi de tüm zamanların en iyi oyunları arasında sayılan Half Life 2'de kullanıldı. Peki sevilen yapım, yeni dokular, Ray Tracing (Işın izleme) ve Path Tracing (Yol izleme) teknolojileriyle nasıl görünüyor? Gelin hep beraber bakalım.

Half Life 2, Nvidia RTX Remix ile yenilendi

Bilmeyenler için RTX Remix, daha yüksek kaliteli dokular, yeni aydınlatma sistemi, ışın izleme ve çözünürlük yükseltme teknolojileri ile eski oyunların yeniden düzenlenmesine olanak tanıyor. Böylece hem kullanıcı hem de geliştiricilere açılan özellik, DirectX 8 veya DirectX 9 destekli eski yapımların yeniden hayat bulmasını sağlıyor.

Paylaşılan videoda neredeyse 20 yıllık oyun olan Half Life 2, daha gelişmiş aydınlatma ve gölge efektleriyle büyüleyici görünüyor. Ayrıca ilk olarak Cyberpunk 2077'de karşımıza çıkan Path Tracing teknolojisi, Half Life 2'de şaşırtıcı bir biçimde akıcı çalışıyor. Bu bağlamda birçok eski yapımın yeni nesil görüntü teknolojileriyle güncellendiğini görebiliriz.

Nvidia RTX Remix tanıtıldı: Klasik oyunlar yeniden canlanıyor! 6 ay önce eklendi

Ne yazık ki modder, yeni Half Life 2 modunu indirmek için herhangi bir bağlantı paylaşmadı. Ancak RTX Remix'in kısa süre önce genel kullanıma açıldığını düşünürsek, gelecekte benzer modların artacağını söyleyebiliriz.

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Half Life 2, RTX Remix ile yenilendi: İnanılmaz görünüyor