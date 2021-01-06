Half Life'ın geliştiricisi Valve, yeni oyunları üzerinde çalışması için psikolog arıyor

Steam'in sahibi olan ve aynı zamanda Half Life, Portal ve Team Fortress gibi yapımların geliştirici stüdyosu olan Valve, şirkette çalışması için psikolog arıyor.İlginizi Çekebilir Dishonored yaratıcısı, Dishonored ve Prey geliştiricileriyle yeni bir oyun üzerinde çalışıyor
Ayrıca Bkz. "10 yıllık bir araştırmanın sonucunda, şiddet içerikli oyunlar ile şiddet eğilimli olmanın arasında bir bağ bulunamadı"
Valve'in şirket içerisinde çalışacak olan bir psikolog aradığına dair bir iş ilanı yayınlandı geçtiğimiz günlerde. İlana göre aranan psikoloğun; Valve'in ilerdeki oyun projelerinde, oyunculara yeni oynanış deneyimi sunmak için araştırma yapması ve fikirler bulması bekleniyor. Ayrıca şirket içerisinde de çalışması bekleniyor.
Daha öncesinde birçok Valve oyunu projesinde de psikologlar çalışmıştı. Valve özellikle oyuncuların davranışlarını öğrenmek için birçok çalışma yapıyor. Portal oyunu da yine psikologların fazlasıyla işin içinde olduğu oyunlardan biri.
Uzun zamandır AAA oyun tarafında sessiz olan Valve, 2020 yılının en iyi oyunlarından biri olan Half Life Alyx'i yayınlamıştı. İlerleyen süreçte de oyun yapacakları ve daha aktif olacakları biliniyor. Bu iş ilanı da bunu açıklar nitelikte.
https://www.gamespot.com/articles/valve-is-hiring-another-psychologist-to-craft-compelling-gameplay-experiences/1100-6485864/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Çıkacak Half Life-3 için beklenti CyberPunk beklentisinin 5 katı olur. Ve nasıl bir oyun çıkarsa çıksın o beklentiyi karşılayamaz.
RPG, hikaye ve mekaniklerin çok fazla öne çıkmaya başladığı bugünlerde Half Life tarzı bir oyun beklenen başarı için çok büyük bir risk.