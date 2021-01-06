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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Half Life'ın geliştiricisi Valve, yeni oyunları üzerinde çalışması için psikolog arıyor

    Half Life, Portal ve Tem Fortress gibi yapımların geliştiricisi olan Valve, şirkette çalışıp gelecekteki oyunların gelişmesine yardım etmesi için psikolog arıyor.
    4 gün
    3,1b
    1
    19
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Half Life'ın geliştiricisi Valve, yeni oyunları üzerinde çalışması için psikolog arıyor
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    Steam'in sahibi olan ve aynı zamanda Half Life, Portal ve Team Fortress gibi yapımların geliştirici stüdyosu olan Valve, şirkette çalışması için psikolog arıyor.

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    Ayrıca Bkz. "10 yıllık bir araştırmanın sonucunda, şiddet içerikli oyunlar ile şiddet eğilimli olmanın arasında bir bağ bulunamadı"

    Valve'in şirket içerisinde çalışacak olan bir psikolog aradığına dair bir iş ilanı yayınlandı geçtiğimiz günlerde. İlana göre aranan psikoloğun; Valve'in ilerdeki oyun projelerinde, oyunculara yeni oynanış deneyimi sunmak için araştırma yapması ve fikirler bulması bekleniyor. Ayrıca şirket içerisinde de çalışması bekleniyor. 

    Daha öncesinde birçok Valve oyunu projesinde de psikologlar çalışmıştı. Valve özellikle oyuncuların davranışlarını öğrenmek için birçok çalışma yapıyor. Portal oyunu da yine psikologların fazlasıyla işin içinde olduğu oyunlardan biri. 

    Uzun zamandır AAA oyun tarafında sessiz olan Valve, 2020 yılının en iyi oyunlarından biri olan Half Life Alyx'i yayınlamıştı. İlerleyen süreçte de oyun yapacakları ve daha aktif olacakları biliniyor. Bu iş ilanı da bunu açıklar nitelikte.



    https://www.gamespot.com/articles/valve-is-hiring-another-psychologist-to-craft-compelling-gameplay-experiences/1100-6485864/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ardicli2000 (KEREM ARDIÇLI) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Half Life ve türevlerini oynayan nesil olarak bugün KIZIMLA Black Mesa oynuyorum. Çok da memnunum.

    Çıkacak Half Life-3 için beklenti CyberPunk beklentisinin 5 katı olur. Ve nasıl bir oyun çıkarsa çıksın o beklentiyi karşılayamaz.

    RPG, hikaye ve mekaniklerin çok fazla öne çıkmaya başladığı bugünlerde Half Life tarzı bir oyun beklenen başarı için çok büyük bir risk.
    Half Life ve türevlerini oynayan nesil olarak bugün KIZIMLA Black Mesa oynuyorum. Çok da memnunum. Çıkacak Half Life-3 için beklenti CyberPunk beklentis...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    adner (Adner ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Şişkoya da psikolog lazım.
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    GoaPsy 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Boş yapma valve, gaben! Anlıyacağın dilde, i want hl3 PC..

    Şimdi kaybol.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hey gidi günler...



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    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Half-Life a yıllarını adamış ve çeşitli teoriler üretmiş biri olarak half life 3 çıkacak demek beni sevindiriyor hatta sadece half life 3 değil çeşitli vr ve pc destekli oyunları da çıkacak ayrıca yakında zamanda çıkacak fan yapımı oyunlar olan operation black mesa ve guard duty beklentileri karşılayacak nitelikte geliştirildiği bilinen bir oyun daha var project lambda unreal engine 4 motoruyla çıkacak bu oyun grafik olarak çok iyi olsada oynayış ve fizikte pek başarılı olacağını pek düşünmüyorum bu tür oyunlar source motoruyla iyi oluyor
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    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Valve: Uzun zamandır yoktum, birileri demiş öldü. Şimdi de yazsınlar "kral geri döndü"!
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Gabeni tedavi etsin yeni oyun hemen çıkar
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    nuksws_99 (dasasd ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    hl3 çıkmaz bence, çok büyük bir devrim yapması lazım. Ellerinde steam varken böyle bir riske girmezler.Half life ne zaman çıksa oyun dünyasını kökünden değiştirdi.
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    mert1907 (Mert Karakoç) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Steam'den para geliyor nasılsa ne diye oyun yapmakla uğraşsınlarki.
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    Sayko RGB 3 gün ( Mesaj Silindi )
    DH'yede lazım XD
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    drjacob (... ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    3. Oyun çıkacak yıllardır önce onu çıkarın
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    3069 kez okundu.
    13 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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    Valve, psikolog ve
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