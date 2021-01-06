Half Life'ın geliştiricisi Valve, yeni oyunları üzerinde çalışması için psikolog arıyor

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Steam'in sahibi olan ve aynı zamanda Half Life, Portal ve Team Fortress gibi yapımların geliştirici stüdyosu olan Valve, şirkette çalışması için psikolog arıyor.

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Ayrıca Bkz. "10 yıllık bir araştırmanın sonucunda, şiddet içerikli oyunlar ile şiddet eğilimli olmanın arasında bir bağ bulunamadı"

Valve'in şirket içerisinde çalışacak olan bir psikolog aradığına dair bir iş ilanı yayınlandı geçtiğimiz günlerde. İlana göre aranan psikoloğun; Valve'in ilerdeki oyun projelerinde, oyunculara yeni oynanış deneyimi sunmak için araştırma yapması ve fikirler bulması bekleniyor. Ayrıca şirket içerisinde de çalışması bekleniyor.

Daha öncesinde birçok Valve oyunu projesinde de psikologlar çalışmıştı. Valve özellikle oyuncuların davranışlarını öğrenmek için birçok çalışma yapıyor. Portal oyunu da yine psikologların fazlasıyla işin içinde olduğu oyunlardan biri.

Uzun zamandır AAA oyun tarafında sessiz olan Valve, 2020 yılının en iyi oyunlarından biri olan Half Life Alyx'i yayınlamıştı. İlerleyen süreçte de oyun yapacakları ve daha aktif olacakları biliniyor. Bu iş ilanı da bunu açıklar nitelikte.

https://www.gamespot.com/articles/valve-is-hiring-another-psychologist-to-craft-compelling-gameplay-experiences/1100-6485864/

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