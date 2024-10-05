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    Anlık Bildirim

    Halo Infinite'e Kasım Ayında Üçüncü Şahıs Modu Geliyor

    Xbox’un en sevilen oyunlarından biri olan Halo, yakında yeni bir moda kavuşacak. 343 Industries, 2021 yılında yayınlanan oyuna üçüncü şahıs modu ekleyeceklerini resmen duyurdu.
    Halo Infinite Tam Boyutta Gör
    Xbox Series S ve Xbox Series X için çıkış oyunu olarak planlanan Halo Infinite, bazı problemler nedeniyle 2021 yılının sonuna ertelenmişti. Yapımın problemli çıkışını ardından 343 Industries, yapıma büyük güncellemeler getirerek hayranların beğenisini toplamayı başarmıştı. Tüm bunlara rağmen son yıllarda oyuncu sayısı düşük kalan yapım, stüdyo tarafından unutulmamış. 343 Industries, kasım ayında Halo Infinite’e önemli bir mod ekleyeceklerini duyurdu.

    Halo Infinite oyuncularına müjde

    2024 Halo Dünya Şampiyonası’nda 343 Industries, çıkışından neredeyse 3 yıl geçen Halo Infinite için önemli bir güncelleme planladıklarını duyurdu. Kasım ayında yayınlanacak bu güncelleme ile yapım, üçüncü şahıs moduna kavuşacak. Böylece Halo Infinite, serinin üçüncü şahıs modu destekleyen ilk yapımı olacak.

    Stüdyo, üçüncü şahıs kamerasının ilk olarak Firefight moduna ekleneceğini duyurdu. Forge kontrollerine eklenecek olan seçenek ile oyuncular, istedikleri zaman üçüncü şahıs kamerasına geçebilecek. Halo Infinite ekibi, bu modun hikaye moduna eklenip eklenmeyeceği henüz belirtmedi. Son yıllarda Call of Duty gibi serilerin gölgesinde kalan Halo serisi bakalım 343 Industries’in desteği ile popülerlik kazanabilecek mi?
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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