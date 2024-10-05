Halo Infinite'e Kasım Ayında Üçüncü Şahıs Modu Geliyor

Halo Infinite oyuncularına müjde
2024 Halo Dünya Şampiyonası’nda 343 Industries, çıkışından neredeyse 3 yıl geçen Halo Infinite için önemli bir güncelleme planladıklarını duyurdu. Kasım ayında yayınlanacak bu güncelleme ile yapım, üçüncü şahıs moduna kavuşacak. Böylece Halo Infinite, serinin üçüncü şahıs modu destekleyen ilk yapımı olacak.
Stüdyo, üçüncü şahıs kamerasının ilk olarak Firefight moduna ekleneceğini duyurdu. Forge kontrollerine eklenecek olan seçenek ile oyuncular, istedikleri zaman üçüncü şahıs kamerasına geçebilecek. Halo Infinite ekibi, bu modun hikaye moduna eklenip eklenmeyeceği henüz belirtmedi. Son yıllarda Call of Duty gibi serilerin gölgesinde kalan Halo serisi bakalım 343 Industries’in desteği ile popülerlik kazanabilecek mi?
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.