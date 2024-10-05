Halo Infinite'e Kasım Ayında Üçüncü Şahıs Modu Geliyor

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Tam Boyutta Gör Xbox Series S ve Xbox Series X için çıkış oyunu olarak planlanan Halo Infinite, bazı problemler nedeniyle 2021 yılının sonuna ertelenmişti. Yapımın problemli çıkışını ardından 343 Industries, yapıma büyük güncellemeler getirerek hayranların beğenisini toplamayı başarmıştı. Tüm bunlara rağmen son yıllarda oyuncu sayısı düşük kalan yapım, stüdyo tarafından unutulmamış. 343 Industries, kasım ayında Halo Infinite’e önemli bir mod ekleyeceklerini duyurdu.

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Halo Infinite oyuncularına müjde

2024 Halo Dünya Şampiyonası’nda 343 Industries, çıkışından neredeyse 3 yıl geçen Halo Infinite için önemli bir güncelleme planladıklarını duyurdu. Kasım ayında yayınlanacak bu güncelleme ile yapım, üçüncü şahıs moduna kavuşacak. Böylece Halo Infinite, serinin üçüncü şahıs modu destekleyen ilk yapımı olacak.

Stüdyo, üçüncü şahıs kamerasının ilk olarak Firefight moduna ekleneceğini duyurdu. Forge kontrollerine eklenecek olan seçenek ile oyuncular, istedikleri zaman üçüncü şahıs kamerasına geçebilecek. Halo Infinite ekibi, bu modun hikaye moduna eklenip eklenmeyeceği henüz belirtmedi. Son yıllarda Call of Duty gibi serilerin gölgesinde kalan Halo serisi bakalım 343 Industries’in desteği ile popülerlik kazanabilecek mi?



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Halo Infinite için büyük bir güncelleme duyuruldu