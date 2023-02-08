Dünya Türkiye’ye yardım eli uzattı: Hangi ülke ne kadar deprem yardımı gönderdi?

- Dünya, Türkiye'ye yardım eli uzatıyor
- Türkiye'deki deprem bölgesine yardım gönderen bazı ülkeler
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Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 13.5 milyon kişiyi doğrudan, dolaylı olarak ise tüm Türkiye’yi etkiledi. Tüm ülke deprem bölgesine deprem yardımından bulunurken dünya da yardımlarını gönderiyor. 400’den fazla personel ile en fazla ve ilk olarak yardım gönderen Azerbaycan oldu. Yine Yunanistan, İsrail ve diğer komşu ülkeler yardım gönderen ilk ülkelerden oldu. Gönderilen personel an itibariyle bölgede kurtarma faaliyetlerine devam ediyor.
Dünya, Türkiye'ye yardım eli uzatıyor
Türkiye'deki deprem bölgesine yardım gönderen bazı ülkeler
- Azerbaycan: 420
- KKTC: 200
- İsrail: 167
- ABD: 161
- Rusya: 147
- Meksika: 145
- Fransa: 139
- Macaristan: 116
- Güney Kore: 110
- Avusturya: 105
- Hindistan: 102
- Kazakistan: 101
- Özbekistan: 100
- İspanya: 90
- Ukrayna: 87
- İsviçre: 80
- İngiltere: 77
- Polonya: 76
- Malezya: 75
Elbette tüm yardım gönderen bu ülkelerle sınırlı değil. Daha pek çok ülke yardımlarını gönderiyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında şu ana kadar 30 arama kurtarma ekibi ve tıbbi ekip Türkiye'ye gönderildi. Toplam 21 Avrupa ülkesinden 1200 arama kurtarma görevlisi ve 79 arama kurtarma köpeği bölgeye geldi veya geliyor.
Benim gördüğüm kadarıyla İtalya çok güzel de bir jestte bulunmuş durumda. İtalya’nın Türkiye Büyükelçiliği’nin resmi hesabından gönderilen yardımlara ilişkin “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, Karanlığın ardında nice güneşler var.” sözleri paylaşıldı. Hatırlanacağı üzere Türkiye, Covid-19 kapsamında İtalya’ya gönderdiği yardım malzemelerinin üzerinde bu söze yer vermişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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