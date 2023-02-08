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    Dünya Türkiye’ye yardım eli uzattı: Hangi ülke ne kadar deprem yardımı gönderdi?

    Dünya Türkiye’deki deprem için yardım kuyruğunda. Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle birçok ülke Türkiye'ye arama kurtarma personeli gönderdi.
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    Hangi ülke Türkiye’ye ne kadar yardım gönderdi? Tam Boyutta Gör
    Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin sonrasında Türkiye, uluslararası yardımı da içeren dördüncü seviye alarmın ilan etti. Türkiye, uluslararası camiadan arama kurtarma faaliyetleri için yardım talebinde bulunurken neredeyse tüm dünya deprem bölgesine yardım eli uzattı.

    Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 13.5 milyon kişiyi doğrudan, dolaylı olarak ise tüm Türkiye’yi etkiledi. Tüm ülke deprem bölgesine deprem yardımından bulunurken dünya da yardımlarını gönderiyor. 400’den fazla personel ile en fazla ve ilk olarak yardım gönderen Azerbaycan oldu. Yine Yunanistan, İsrail ve diğer komşu ülkeler yardım gönderen ilk ülkelerden oldu. Gönderilen personel an itibariyle bölgede kurtarma faaliyetlerine devam ediyor.

    Dünya, Türkiye'ye yardım eli uzatıyor

    Hangi ülke Türkiye’ye ne kadar yardım gönderdi? Tam Boyutta Gör
    Son verilere göre 50’den fazla ülke Türkiye’ye personel gönderiyor, ayrıca daha pek çok ülke maddi veya malzeme yardımı da gönderiyor. Aktarılanlara göre Çin’den okyanusun öteki yakası ABD’ye kadar ülkeler profesyonel ekiplerini bölgeye gönderiyor veya göndermiş durumda. Ekipler tam teçhizat malzemeleriyle gelirken yanlarında arama kurtarma köpeklerini de getiriyor.

    Türkiye'deki deprem bölgesine yardım gönderen bazı ülkeler

    Hangi ülke Türkiye’ye ne kadar yardım gönderdi? Tam Boyutta Gör

    • Azerbaycan: 420
    • KKTC: 200
    • İsrail: 167
    • ABD: 161
    • Rusya: 147
    • Meksika: 145
    • Fransa: 139
    • Macaristan: 116
    • Güney Kore: 110
    • Avusturya: 105
    • Hindistan: 102
    • Kazakistan: 101
    • Özbekistan: 100
    • İspanya: 90
    • Ukrayna: 87
    • İsviçre: 80
    • İngiltere: 77
    • Polonya: 76
    • Malezya: 75

    Elbette tüm yardım gönderen bu ülkelerle sınırlı değil. Daha pek çok ülke yardımlarını gönderiyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında şu ana kadar 30 arama kurtarma ekibi ve tıbbi ekip Türkiye'ye gönderildi. Toplam 21 Avrupa ülkesinden 1200 arama kurtarma görevlisi ve 79 arama kurtarma köpeği bölgeye geldi veya geliyor.

    Benim gördüğüm kadarıyla İtalya çok güzel de bir jestte bulunmuş durumda. İtalya’nın Türkiye Büyükelçiliği’nin resmi hesabından gönderilen yardımlara ilişkin “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, Karanlığın ardında nice güneşler var.” sözleri paylaşıldı. Hatırlanacağı üzere Türkiye, Covid-19 kapsamında İtalya’ya gönderdiği yardım malzemelerinin üzerinde bu söze yer vermişti.

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