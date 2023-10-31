HarmonyOS 4.0 için yeni rekor: 100 milyonu geride bıraktı

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Huawei, Ağustos ayında düzenlenen Geliştirici Konferansı'nda en yeni işletim sistemi HarmonyOS 4’ü duyurdu. Bu etkinlikte yeni sürüme kavuşacak ilk cihazlar açıklanırken, akıllı telefonlar, TV'ler ve hatta otomobillerin tek bir çatı altında toplanacağı belirtilmişti. Bugün ise Çinli dev, HarmonyOS 4.0'ın şimdiden 100 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurdu.

87 günde 100 milyon kullanıcı

Bugün yaptığı resmi paylaşımda Huawei, yeni işletim sisteminin tam olarak 87 günde 100 milyon indirme sayısına ulaştığını duyurdu. Bu sayının hem yeni satın alınan hem de güncellenen cihazları içerdiğini belirtelim. Bu da günde ortalama 1,1 milyondan fazla cihazın, platforma dahil olduğunu bizlere gösteriyor. Daha önce Çinli dev, HarmonyOS platformunun toplam 600 milyon kullanıcıyı geride bıraktığını duyurmuştu. Dolayısıyla yeni sürüm, kısa sürede kayda değer bir artış yakalamayı başarmış.

HarmonyOS, 600 milyon kullanıcıya ulaştı 1 ay önce eklendi

Huawei, ilk etapta HarmonyOS 4 alacak 69 akıllı telefon, tablet ve akıllı TV'den oluşan bir liste yayınladı. Ancak küresel cihazlar için ayrı bir güncelleme takviminin daha paylaşılması bekleniyor. Niketim küresel pazarda HarmonyOS 4 ile satılan tek cihaz şu an için Huawei Watch GT 4. HarmonyOS 3'a sahip cihazlar ise henüz güncellenmiş değil.

HarmonyOS 4 neler getiriyor?

Üst düzey Huawei yetkilisi Bay Gang, HarmonyOS 4’ün kişiselleştirilebilir temalar gibi yeni görsel ve etkileşimli deneyimler getirdiğini söylüyor. Kullanıcılara yalnızca eğlence sunmakla kalmayıp aynı zamanda canlı pencere özelliğiyle yepyeni bir dünyayı keşfetmelerini sağladıklarını da ekliyor.

HarmonyOS 4 ile gelen SuperHub özelliği, destekleyen uygulamalar ve farklı senaryolar aracılığıyla dosyaları verimli bir şekilde aktarıp saklayabiliyor. Yeni HarmonyOS, güvenlik ve gizliliği de büyük ölçüde odaklanıyor. Performans açısından, %20 sistem genelinde, %30 pil ömründe artış söz konusu. Önceki sürüme kıyasla daha yüksek kare hızları işleyebiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

HarmonyOS 4.0 için yeni rekor! 100 milyonu geride bıraktı