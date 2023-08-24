HarmonyOS 4'e ilgi büyük: İki haftada 5 milyon cihaza yüklendi

Huawei, Geliştirici Konferansı 2023’te çeşitli akıllı telefonlar ve tabletler için yeni işletim sistemi HarmonyOS 4’ü duyurdu ve test etmek isteyenler için sundu. Ayrıca HarmonyOS 4 güncellemesini alacak ilk cihazları paylaştı. Şirket, yeni yazılımın 5 milyon cihazda kurulu olduğu bilgisini paylaştı.

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1 günde 1 milyon yükleme!

HarmonyOS 4, yalnızca iki hafta içinde 5 milyon cihaza kuruldu. İlk günde de 1 milyon kişi cihazını HarmonyOS 4’e güncelledi. Huawei, eski cihazlara yeni yazılımı yükleme imkanı sağlıyor ancak bu, yine de büyük bir rakam.

HarmonyOS 4 neler getiriyor?

Üst düzey Huawei yetkilisi Bay Gang, HarmonyOS 4’ün kişiselleştirilebilir temalar gibi yeni görsel ve etkileşimli deneyimler getirdiğini söylüyor. Kullanıcılara yalnızca eğlence sunmakla kalmayıp aynı zamanda canlı pencere özelliğiyle yepyeni bir dünyayı keşfetmelerini sağladıklarını da ekliyor.

HarmonyOS 4 ile gelen SuperHub özelliği, destekleyen uygulamalar ve farklı senaryolar aracılığıyla dosyaları verimli bir şekilde aktarıp saklayabiliyor. Yeni HarmonyOS, güvenlik ve gizliliği de büyük ölçüde odaklanıyor. Performans açısından, %20 sistem genelinde, %30 pil ömründe artış söz konusu. Önceki sürüme kıyasla daha yüksek kare hızları işleyebiliyor.

HarmonyOS 4 beta alan cihazlar

HarmonyOS 4’ün ilk herkese açık ve kapalı betası yeni ve eski 30’dan fazla cihaza yüklendi.

Huawei P60, P60 Pro, P60 Art

Huawei Mate X3, Mate X3 Collector’s Edition

Huawei Mate 50, Mate 50 Pro, Mate 50 RS Porsche Design, Mate 50E

Huawei Pocket S

Huawei P50, P50 Pro, P50 Pro Collection, P50E, P50 Pocket, P50 Pocket Art Edition

Huawei Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro 4G, Mate 40 Pro+, Mate 40 RS Porsche Design, Mate 40E Pro

Huawei Mate X2, Mate X2 4G, Mate X2 Collection, Mate Xs 2, Mate Xs 2 Collection

Huawei Nova 11, Nova 11 Pro, Nova 11 Ultra

Huawei MatePad Pro 11 inç, MatePad Pro 12.6 inç 2022, MatePad Pro 12.6 inç 2021

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HarmonyOS 4'e ilgi büyük: İki haftada 5 milyon cihaza yüklendi