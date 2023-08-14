Tam Boyutta Gör Akıllı telefon devi Huawei, Mate 50 serisinin halefi üzerinde hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bu bağlamda Huawei Mate 60 serisinin önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor. Son olarak heyecanlı bekleyiş sürerken, Huawei Mate 60'ın tasarımını gösteren yeni görüntüler sızdırıldı.

Huawei Mate 60 ilk kez canlı olarak görüntülendi

Bilmeyenler için Huawei Mate 60 serisi, geçtiğimiz yıl tanıtılan Mate 50 serisinin halefi olacak. Bu noktada yeni nesil telefonların Mate 60, Mate 60 Pro ve Mate 60E olmak üzere üç modelden oluşması bekleniyor. Bugün paylaşılan görüntüler ise, cihazın hem arka hem de çerçeve tasarımına açıklık getirdi diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Yeni sızıntı, daha önce karşımıza çıkan render görüntülerini doğrular nitelikte. Bununla birlikte Mate 60'ın arka bölümünde soluk beyaz ve metal karşımı çift tonlu bir tasarım bulunuyor. Dairesel kamera adasında ise, üç adet kamera sensörü, bir adet flaş ve ''XMAGE'' yazısına yer verilmiş.

Huawei Mate 60 beklenen özellikler

Mevcut söylentilere göre Huawei Mate 60, 1220p çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip OLED panelden destek alacak. Ayrıca ön tarafta çift kamera ve 3D ToF sensörlerini içeren hap şeklinde bir çentiğe işaret ediliyor. Bu bölümde Dynamic Island (Dinamik Ada) benzeri bir işlev sunulacak. Ek olarak şirketin kendi 5G yonga seti üzerinde çalıştığı da söyleniyor.

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Böylelikle Mate 60 serisinin Huawei imzalı ilk 5G cihaz olduğunu görebiliriz. Mate 60 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki günlerde daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

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Huawei Mate 60 ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı