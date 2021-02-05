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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Harp başlıklı Atmaca füzesinin ilk atışında tam isabet!

    Harp başlıklı Atmaca füzesi TCG Kınalıada'dan ilk kez atıldı. Atmaca, hedefi tam isabetle tutturup başarılı bir şekilde imha etti. Atmaca füzesinin özellikleri haberimizde.
    05 Şubat 2021, 16:30 (1 hf.)
    2,5b
    1
    23
    Savunma Sanayi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    10

    Harp başlıklı Atmaca füzesinin ilk atışında tam isabet!
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    Roketsan tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk gemisavar füzesi Atmaca, milli gemimiz TCG Kınalıada’dan harp başlıklı olarak ilk kez atıldı. Hedefi başarılı bir şekilde imha etti. Atmaca, seri üretime hazırlık kapsamında bir atış testini daha başarıyla tamamladı.

    Atmaca füzesinin özellikleri

    Atmaca, Harpoon füzelerine alternatif olarak geliştirildi. 220 kilometre menzildeki düşman gemisinin kritik parçalarına zarar verebilecek güce sahip. Otonom uçuş yapıyor. Yüksek hassasiyetle hedefi tutturuyor. Tüm hava şartlarında görev yapabiliyor. Üç boyutlu görev planlama, düşük radar izi, yeniden saldırı, hedef güncelleme ve atışı iptal etme yeteneğiyle öne çıkıyor.

    Ayrıca Bkz. "ASELSAN anten üretiminde rekor yerlilik oranına ulaştı"

    Atmaca’nın seri üretim versiyonunda yerli seyir füzesi motoru kullanılacak. Atmaca ile birlikte Deniz Kuvvetleri’nin ABD’li Harpoon’a bağımlılığı ortadan kalkacak. Atış testi yapılan füzenin fırlatıcı kanisterinin üzerine Şehit Deniz Kurmay Yarbay Şükrü Cömert ve Şehit Deniz Pilot Binbaşı Deniz Akdeniz'in isimleri verildi.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    C CleanCoders (Fatih ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Onlara karşı, gücünüz yettiğince kuvvet hazırlayın. Ordugâhlarda atlar besleyin. Böylece hem Allah'ın düşmanını hem kendi düşmanınızı hem de bunlardan başkalarını korkutabilirsiniz. Siz onları bilmezsiniz ama Allah hepsini bilir. Allah yolunda harcadığınız her şey size tam olarak ödenir; hiçbir haksızlığa uğratılmazsınız. (Enfal 60)
    Onlara karşı, gücünüz yettiğince kuvvet hazırlayın. Ordugâhlarda atlar besleyin. Böylece hem Allah'ın düşmanını hem kendi düşmanınızı hem de bunlardan başkaları...
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    1 Yanıt Yanıtla +27
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gemiyede monte edildi bu iş bitti hayırlı olsun.



    Şimdi başkaları düşünsün.
    Yanıtla +22
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    C CleanCoders (Fatih ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) th9
    silahımız olmaz ise ekonomi için tarlada çalışan çiftçimizin boğazını DEAŞ lı bir terörist gelir keser. sonrada hepimiz açlıktan ölürüz.
    ayrıca silah sektörü ekonominin lokomotifidir.
    silahımız olmaz ise ekonomi için tarlada çalışan çiftçimizin boğazını DEAŞ lı bir terörist gelir keser. sonrada hepimiz açlıktan ölürüz. ayrıca silah sektör...
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    1 Yanıt Yanıtla +22
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    hollowman_ (N. b.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Greek horror story
    Yanıtla
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    231407 (Barış Özdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bizim tcg Anadoluda sahaya indimi tamamdır
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    homebird (Bilen BİLİR) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sırada bunun kara versiyonu olan "Gezgin" var. 800 km öteden düğmeye bir basıyosun, hevallar göklerde :)
    Yanıtla +10
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    1ses1 (hasan türk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gurur duyuyorum böyle gelişmelerden.
    Yanıtla +2
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    alfa-x 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yunanlılar menzilinin çok daha uzun olduğunu , kısıtlardan dolayı menzilin bu şekilde daha kısa açıklandığını iddia ediyorlar

    Bu roket çok kritik öneme sahipti ,hayaldi gerçek oldu gemisi kör olan fransa ,fransız hurdalarına milyar dolar harcayan yunan düşünsün ,kısaca karşımıza kim çıkmak istiyorsa o düşünsün

    Emeği geçenlerden Allah razı olsun
    Yanıtla +7
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    berk768 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hay maşallah,ABD yapımı harpoon füzelerinin daha iyisini yaptık.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    S Sismancocuk (Emre Emre) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) berk768
    Susun deli konuşuyor
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    smart1978 (X Y) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yanlis siyasetler ve kararlarla bu tur gelismeler ters tepebilir .. Her zaman AKIL kazanir ...
    Yanıtla +1
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    por favor (ssena arıkuşu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Helal olsun. Rahatsız olanlar inşallah rahatsız olmaya devam edecekler.
    Yanıtla +9
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gemiyede monte edildi bu iş bitti hayırlı olsun.



    Şimdi başkaları düşünsün.
    Yanıtla +22
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    savunma sanayimizle her geçen gün daha da fazla gururlanıyoruz.

    bu bir süreç ve geçmişten bugüne emeği geçen herkese teşekkürler.
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    atmaca, roketsan ve
    10 etiket daha deniz savunma füze roket Türkiye Haberleri milli savunma bakanlığı deniz kuvvetleri komutanlığı tcg kınalıada atmaca özellikleri Bilim ve Teknoloji
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