Harp başlıklı Atmaca füzesinin ilk atışında tam isabet!

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Roketsan tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk gemisavar füzesi Atmaca, milli gemimiz TCG Kınalıada’dan harp başlıklı olarak ilk kez atıldı. Hedefi başarılı bir şekilde imha etti. Atmaca, seri üretime hazırlık kapsamında bir atış testini daha başarıyla tamamladı.

Atmaca füzesinin özellikleri

Atmaca, Harpoon füzelerine alternatif olarak geliştirildi. 220 kilometre menzildeki düşman gemisinin kritik parçalarına zarar verebilecek güce sahip. Otonom uçuş yapıyor. Yüksek hassasiyetle hedefi tutturuyor. Tüm hava şartlarında görev yapabiliyor. Üç boyutlu görev planlama, düşük radar izi, yeniden saldırı, hedef güncelleme ve atışı iptal etme yeteneğiyle öne çıkıyor.

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Atmaca’nın seri üretim versiyonunda yerli seyir füzesi motoru kullanılacak. Atmaca ile birlikte Deniz Kuvvetleri’nin ABD’li Harpoon’a bağımlılığı ortadan kalkacak. Atış testi yapılan füzenin fırlatıcı kanisterinin üzerine Şehit Deniz Kurmay Yarbay Şükrü Cömert ve Şehit Deniz Pilot Binbaşı Deniz Akdeniz'in isimleri verildi.

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