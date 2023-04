The Marvels filminden ilk fragman yayınlandı: İşte MCU’nun yeni kozmik ekibi

Tam Boyutta Gör 2019'daki solo film Captain Marvel ve sonrasında Avengers: Endgame aracılığıyla izleyicilerle ilk kez buluşan Carol Danvers’ın (namı diğer Captain Marvel) ileriye dönük büyük bir kozmik oyuncu olması amaçlanmış gibi görünüyordu. Ancak sonrasında karakter bazı Marvel yapımlarında görünse de çıkış planlarından sapmış gibi gözüküyordu. İlk solo filmin devamı olan The Marvels ile işler değişecek mi göreceğiz.

The Marvels vizyon tarihi ne zaman?

Tam Boyutta Gör Devam filmi The Marvels ile karaktere can veren Brie Larson, Carol Danvers olarak geri dönüyor. Ancak bu sefer WandaVision'dan Monica Rambeau rolündeki Teyonah Parris ve Ms Marvel’dan Kamala Khan rolündeki Iman Vellani de filme dahil olacak. The Marvels vizyon tarihi ise 10 Kasım 2023.

The Marvels hakkında çok fazla şey bilmiyoruz, ancak fragman üçlünün güçlerini kullandıkları her an beklenmedik bir şekilde birbirleriyle yer değiştirdiklerini ortaya koyuyor; Bu durum ilk olarak Larson'ın sürpriz bir şekilde göründüğü Ms Marvel'ın jenerik sahnesinde gösterilmişti. Fragman ayrıca devam filminde Samuel L Jackson'ın Nick Fury olarak geri döneceğini de gösteriyor.

