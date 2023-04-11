Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    The Marvels filminden ilk fragman yayınlandı: İşte MCU’nun yeni kozmik ekibi

    2019 yapımı Captan Marvel filminin devamı olan The Marvels için ilk fragman yayınlandı. Carol Danvers, Monica Rambeau ve Kamala Khan, The Marvels'ın ilk fragmanı için geri dönüyor.
    2
    The Marvels Tam Boyutta Gör
    2019'daki solo film Captain Marvel ve sonrasında Avengers: Endgame aracılığıyla izleyicilerle ilk kez buluşan Carol Danvers’ın (namı diğer Captain Marvel) ileriye dönük büyük bir kozmik oyuncu olması amaçlanmış gibi görünüyordu. Ancak sonrasında karakter bazı Marvel yapımlarında görünse de çıkış planlarından sapmış gibi gözüküyordu. İlk solo filmin devamı olan The Marvels ile işler değişecek mi göreceğiz.

    The Marvels vizyon tarihi ne zaman?

    The Marvels vizyon tarihi Tam Boyutta Gör
    Devam filmi The Marvels ile karaktere can veren Brie Larson, Carol Danvers olarak geri dönüyor. Ancak bu sefer WandaVision'dan Monica Rambeau rolündeki Teyonah Parris ve Ms Marvel’dan Kamala Khan rolündeki Iman Vellani de filme dahil olacak. The Marvels vizyon tarihi ise 10 Kasım 2023.

    The Marvels hakkında çok fazla şey bilmiyoruz, ancak fragman üçlünün güçlerini kullandıkları her an beklenmedik bir şekilde birbirleriyle yer değiştirdiklerini ortaya koyuyor; Bu durum ilk olarak Larson'ın sürpriz bir şekilde göründüğü Ms Marvel'ın jenerik sahnesinde gösterilmişti. Fragman ayrıca devam filminde Samuel L Jackson'ın Nick Fury olarak geri döneceğini de gösteriyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    concerta kullananlar ehliyet alabilir mi shadow knight knight online piknik bisküvi neden kaldırıldı ayt netleri nasıl artar instagram takipçi hilesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno5 Lite
    OPPO Reno5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Gaming 3
    Lenovo Ideapad Gaming 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    ARCHITECT-PRO
    ARCHITECT-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız