The Marvels filminden ilk fragman yayınlandı: İşte MCU’nun yeni kozmik ekibi

The Marvels vizyon tarihi ne zaman?
The Marvels hakkında çok fazla şey bilmiyoruz, ancak fragman üçlünün güçlerini kullandıkları her an beklenmedik bir şekilde birbirleriyle yer değiştirdiklerini ortaya koyuyor; Bu durum ilk olarak Larson'ın sürpriz bir şekilde göründüğü Ms Marvel'ın jenerik sahnesinde gösterilmişti. Fragman ayrıca devam filminde Samuel L Jackson'ın Nick Fury olarak geri döneceğini de gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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