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    Harry Potter: Magic Awakened çıkış tarihi açıklandı: İşte ilk video

    Harry Potter Magic Awakened için çıkış tarihi ve fragman paylaşıldı. Kart türünde rol yapma oyunu hem Android hem de iOS'a geliyor. İşte Harry Potter: Magic Awakened çıkış tarihi ve oynanış videosu.
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    Harry Potter: Magic Awakened çıkış tarihi açıklandı: İşte video Tam Boyutta Gör
    Android ve iOS için sunulacak yeni Harry Potter: Magic Awakened için yeni bir fragman ve çıkış tarihi paylaşıldı. Çok yakında mobil platformlara gelecek kart türünde rol yapma oyunu, Hogwarts Legacy'den tanıdığımız Portkey ve Warner Bros. Games'in imzasını taşıyacak. İşte Harry Potter: Magic Awakened çıkış tarihi ve ilk bilgiler.

    Harry Potter: Magic Awakened çıkış tarihi açıklandı

    Daha önce Harry Potter serisini konu alan yeni bir mobil oyunun yolda olduğundan sizlerle bahsetmiştik. Ancak şubat ayından bu yana oyun hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Şimdi lansman tarihi dahil olmak üzere Harry Potter: Magic Awakened'ın oynanış görüntülerine ilk kez bakıyoruz. 

    Aktarıldığı kadarıyla Harry Potter: Magic Awakened, koleksiyon kartı (CCG) ve rol yapma (RPG) karışımı çok oyunculu bir büyücülük oyunu olacak. Oyunun hikayesi Harry Potter evreninde geçiyor ve Hogwarts Savaşı olaylarından 10 yıl sonrasını konu alıyor. Dolayısıyla hikayede birçok tanıdık yüz ve yeni profesörler oyuncuları bekliyor olacak. 

    27 Haziran tarihinde Android ve iOS için çıkış yapacak Magic Awakened’in halihazırda ön kayıt aşamasında olduğunu belirtelim.Ön kayıt olmak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

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