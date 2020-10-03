Harry Potter: Puzzles & Spells beğeni topluyor

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Sinema dünyasının en çok izlenen ve en uzun serilerinden birisi olan Harry Potter uzun süredir oyun dünyasında da aktif. Geçtiğimiz hafta indirmeye sunulan Harry Potter: Puzzles & Spells renk eşleşme oyunu ilgi görüyor.

Harry Potter: Puzzles & Spells neler sunuyor?

Aha önce Jam City tarafından geliştirilen Harry Potter: Hogwarts Mystery rol yapma oyunu ana karakterleri seçme imkanı vermediği ve Harry Potter karakteri daha az göründüğü için eleştiriliyordu. Zynga tarafından geliştirilen Harry Potter: Puzzles & Spells ise ilk hafta 5 milyon indirmeye yaklaştı.

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Mobil dünyada sayısız renk eşleştirme oyunu yer alıyor ve mekanikler hemen hemen aynı. Bu bakımdan sunulan hikaye, atmosfer ve karakterler farklılaşma açısından önem taşıyor. Zynga da bunu iyi kullanmış.

Harry Potter: Puzzles & Spells hikayenin en başına gidiyor ve Harry Potter’ın çocukluk döneminden başlıyor. Bölüm geçtikçe hikayenin bir sonraki aşaması açılıyor. Böylece serinin tüm bölümleri yaşanmış oluyor. Ara geçişlerde serinin önemli sahneleri canlandırılırken Daily Prophet sihir gazetesi de ilerlemenizi sayı sayı aktarıyor.

Bölümlerde puan kazandıkça büyüler de açılıyor ve bunlarla zor kısımlar hallediliyor. Ayrıca farklı güçlendirmeler de mevcut. Bölüm sonu hediyeleri ve kartlarıyla büyüleriniz de gelişiyor. Yine hikayedeki pek çok sihirli yaratık ilerleyen bölümlerde yardımınıza koşuyor. Günlük ve belirli zaman etkinlikleri ile heyecanı arttıran oyun ücretsiz.

Harry Potter: Bulmaca ve Büyü Zynga Bulmaca Ücretsiz 127M

Harry Potter: Bulmaca ve Büyü Zynga Inc. Oyunlar Ücretsiz 256.5 MB

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