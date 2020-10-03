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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Harry Potter: Puzzles & Spells beğeni topluyor

    Harry Potter hikayesini en baştan ele alan Harry Potter: Puzzles & Spells adındaki renk eşleştirme oyunu bölüm ilerledikçe hikayenin içerisinde kaybolmanızı sağlıyor.
    2 hf.
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    Mobil Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Harry Potter: Puzzles & Spells beğeni topluyor
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    Sinema dünyasının en çok izlenen ve en uzun serilerinden birisi olan Harry Potter uzun süredir oyun dünyasında da aktif. Geçtiğimiz hafta indirmeye sunulan Harry Potter: Puzzles & Spells renk eşleşme oyunu ilgi görüyor.

    Harry Potter: Puzzles & Spells neler sunuyor?

    Aha önce Jam City tarafından geliştirilen Harry Potter: Hogwarts Mystery rol yapma oyunu ana karakterleri seçme imkanı vermediği ve Harry Potter karakteri daha az göründüğü için eleştiriliyordu. Zynga tarafından geliştirilen Harry Potter: Puzzles & Spells ise ilk hafta 5 milyon indirmeye yaklaştı.

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    Mobil dünyada sayısız renk eşleştirme oyunu yer alıyor ve mekanikler hemen hemen aynı. Bu bakımdan sunulan hikaye, atmosfer ve karakterler farklılaşma açısından önem taşıyor. Zynga da bunu iyi kullanmış.

    Harry Potter: Puzzles & Spells hikayenin en başına gidiyor ve Harry Potter’ın çocukluk döneminden başlıyor. Bölüm geçtikçe hikayenin bir sonraki aşaması açılıyor. Böylece serinin tüm bölümleri yaşanmış oluyor. Ara geçişlerde serinin önemli sahneleri canlandırılırken Daily Prophet sihir gazetesi de ilerlemenizi sayı sayı aktarıyor.

    Bölümlerde puan kazandıkça büyüler de açılıyor ve bunlarla zor kısımlar hallediliyor. Ayrıca farklı güçlendirmeler de mevcut. Bölüm sonu hediyeleri ve kartlarıyla büyüleriniz de gelişiyor. Yine hikayedeki pek çok sihirli yaratık ilerleyen bölümlerde yardımınıza koşuyor. Günlük ve belirli zaman etkinlikleri ile heyecanı arttıran oyun ücretsiz.

    Harry Potter: Bulmaca ve Büyü Harry Potter: Bulmaca ve Büyü Harry Potter: Bulmaca ve Büyü Harry Potter: Bulmaca ve Büyü Zynga Bulmaca Ücretsiz 127M

    Harry Potter: Bulmaca ve Büyü Harry Potter: Bulmaca ve Büyü Harry Potter: Bulmaca ve Büyü Harry Potter: Bulmaca ve Büyü Zynga Inc. Oyunlar Ücretsiz 256.5 MB



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    58 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    erkanrap (erkan arslan) 1 hf.
    Yazıktır ya şu siteye. Yakında bal da satarsınız siz
    Yanıtla
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    Barış Manço (Ahmet Akgün) 2 hf.
    Reklamlar.
    Yanıtla +1
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    gunesahmet (Ahmet Refik Güneş) 2 hf.
    Ahh donanimhaber ah. Ne oldu sana anlamadım. Eskiden çok güzel haberler çıkardı teknoloji ile ilgili. Şimdi bakıyorum da magazin sitesinde dolanıyor gibi hissediyorum kendimi. Yöneticiler hiç mi takip etmiyor bunları.
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    trooe199 (Skinoski Sama) 2 hf.
    Bunlar reklam kokan hareketler mike. Bunlara gerek yok.
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    W.F.Hopper 2 hf.
    Candy Crush'a yeni eklenti paketi gelmiş heralde.
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