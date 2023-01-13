Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilk T70 Genel Maksat Helikopteri teslimatı yapıldı

Tam Boyutta Gör Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilk T70 Genel Maksat Helikopteri teslimatı yapıldığını açıkladı. Teslim töreni yapıldı. Aralık ayında Jandarma Genel Komutanlığına ilk teslimat yapılmıştı. Toplam 109 adet T70 helikopteri üretilerek bu helikopterler askeri ve sivil alanda kullanılacak.

T70 Genel Maksat Helikopteri, Sikorsky’den lisans alınarak TUSAŞ’ın ana yükleniciliğinde üretildi. Sikorsky’nin S70i helikopteri referans alınarak Türkiye’de üretilen T70 helikopterinin alt yükleniciliğini ASELSAN, TEI ve ALP Havacılık gibi yerli şirketler yaptı. T70’in başta motoru olmak üzere temel aviyonik sistemleri, iniş takımları, dişli kutusu gibi bileşenleri burada üretildi.

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T70 Genel Maksat Helikopteri'nin hangi parçaları yerli?

Sikorsky’den lisans alınarak üretilen T70 Genel Maksat Helikopteri, yerli sistemler ve yerli motor ile donatıldı. TUSAŞ, helikopterin kabin, kabin, kokpit, kuyruk konisi, yatay ve dikey kuyruk, ana ve kuyruk rotor palleri gibi ana parçalarını üretti. Ayrıca nihai montaj işlemlerini, testlerini ve entegre lojistik desteğini yapıyor. TEI helikoptere güç veren T700-TEI-701D motorunu üretiyor. General Electric Aviation’ın T700 motoru temel alınarak Türkiye'de üretilen bu motor yurt dışına satılabilecek. ASELSAN, T70'in temel aviyonik sistemlerini geliştirdi. Alp Havacılık ise iniş takımları, dişli kutusu detay parça üretimi ve dinamik parçaların üretim ve montajı sorumluluklarını üstleniyor.

T70 Genel Maksat Helikopteri Özellikleri

Azami Seyir Hızı: 296 km/sa (Deniz Seviyesi)

Azami Kalkış Ağırlığı: 9.979 kg

Azami Harici Yük: 4.082 kg

Kabin Yüksekliği: 1.37 m

Kabin Alanı: 18 m2

Kabin Hacmi: 11.22 m3

Kabin Genişliği: 2.14 m

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