TUSAŞ’tan Milli Muharip Uçak, Atak-2, ihracat ve projeler konusunda önemli açıklama

- Milli Muharip Uçak gün bekliyor
- Atak-2 helikopterinde süreç ilerliyor
- 10 milyar dolar ihracat hedefi
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Kotil, TUSAŞ’ın tüm hızıyla ANKA-3, Milli Muharip Uçak, Hürjet, Hürkuş ve Atak-2 projelerine yoğunlaştığının altını çiziyor. Kotil’e göre TUSAŞ’ın son yıllardaki ve özellikle son dönemdeki hızlanması projelerin paralelleştirilmesinde yatıyor. Ancak tüm projelerde olduğu gibi kısaltılamayacak bazı adımlar var. Bunların arasında CFT ve sistem, termal ve yapısal analizler bulunuyor. Kotil’e göre mühendis sayısının hızla 6 bin seviyesine çıkartılması bu süreçlerin aynı anda yapılmasını kolaylaştırıyor.
TUSAŞ’ın elinde 50 bin çekirdekli Türkiye’nin en büyük süper bilgisayarının bulunduğunu belirten Kotil, neredeyse her yıl bin tanesi mühendis olmak üzere 3 bin kişiyi işe aldıklarını aktarıyor. Buna göre 2023 yılında TUSAŞ bünyesinde çalışan sayısının 16 bine yükselmesi hedefleniyor.
Milli Muharip Uçak gün bekliyor
Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağı olarak belirtilen Milli Muharip Uçak (MMU) yıl içerisinde ilk uçuşunu yapacak. Kotil, "Milli Muharip Uçak'ımızı motor çalıştırarak 'roll-out'a (hangardan çıkış) hazırladık. Bundan sonra tören için Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan gün bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Elbette motor çalıştırma ve ilk uçuş çok önemli kilometre taşları ancak uçağın TSK envanterine girmesi için halen daha zamana ihtiyaç var.
Atak-2 helikopterinde süreç ilerliyor
Öte yandan Hürjet’in de prototiplerinden birinin mekanik testlere girdiği ifade ediliyor. Dolayısıyla Hürjet’in de iniş takımları üzerinde olduğu belirtilmekte. Hürkuş tarafında ise Kotil, Brezilya ve İsveç’in bu alanda rakipleri olduğunu ve tasarım yelemesiyle onların önlerine geçmeleri gerektiğini ifade etmekte. Türkiye’nin insansız savaş uçağı ANKA-3’ün ise önümüzdeki aylarda ortaya çıkacağı belirtiliyor. Tarihler ise Mart veya Nisan’ı gösteriyor.
10 milyar dolar ihracat hedefi
Tüm bunlara ek olarak satır aralarında Kotil’in söylediği çok önemli şeyler de var. TUSAŞ’a göre üretim ve diğer faaliyetler için tezgah kullanımında bazen Türkiye’nin yeterli gelemediği ve yurt dışındaki tezgahları kullanmak zorunda kaldıkları ifade ediliyor. Kotil, bu konuda “6 metre 5 eksenli tezgahı 40-50 gün meşgul eden parçalar var. Dolayısıyla Türkiye'deki bütün tezgahlar bize çalışsa yetmiyor. Onun için dünyaya yayılmak üzereyiz.” açıklamalarını gerçekleştirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..