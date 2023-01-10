TUSAŞ’tan Milli Muharip Uçak, Atak-2, ihracat ve projeler konusunda önemli açıklama

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz gün TUSAŞ genel müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak (MMU) ve ANKA-3’ün 2023 yılında ilk uçuşunu yapacağını açıklamıştı. Kotil, AA’ya verdiği bir röportajda TUSAŞ’ın projeleri hakkında bazı önemli bilgileri paylaştı.

Kotil, TUSAŞ’ın tüm hızıyla ANKA-3, Milli Muharip Uçak, Hürjet, Hürkuş ve Atak-2 projelerine yoğunlaştığının altını çiziyor. Kotil’e göre TUSAŞ’ın son yıllardaki ve özellikle son dönemdeki hızlanması projelerin paralelleştirilmesinde yatıyor. Ancak tüm projelerde olduğu gibi kısaltılamayacak bazı adımlar var. Bunların arasında CFT ve sistem, termal ve yapısal analizler bulunuyor. Kotil’e göre mühendis sayısının hızla 6 bin seviyesine çıkartılması bu süreçlerin aynı anda yapılmasını kolaylaştırıyor.

TUSAŞ’ın elinde 50 bin çekirdekli Türkiye’nin en büyük süper bilgisayarının bulunduğunu belirten Kotil, neredeyse her yıl bin tanesi mühendis olmak üzere 3 bin kişiyi işe aldıklarını aktarıyor. Buna göre 2023 yılında TUSAŞ bünyesinde çalışan sayısının 16 bine yükselmesi hedefleniyor.

Milli Muharip Uçak gün bekliyor

Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağı olarak belirtilen Milli Muharip Uçak (MMU) yıl içerisinde ilk uçuşunu yapacak. Kotil, "Milli Muharip Uçak'ımızı motor çalıştırarak 'roll-out'a (hangardan çıkış) hazırladık. Bundan sonra tören için Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan gün bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Elbette motor çalıştırma ve ilk uçuş çok önemli kilometre taşları ancak uçağın TSK envanterine girmesi için halen daha zamana ihtiyaç var.

Atak-2 helikopterinde süreç ilerliyor

Tam Boyutta Gör Kotil’in belirttiğine göre Atak-2 helikopterinin gövdesi bitmek üzere. Yakın bir tarihte ikinci nesil Atak’ın da iniş takımları üzerinde durması bekleniyor, "İniş takımları üzerinde durmak, yavru güvercinler gibi yürümeye başladıkları anlamına geliyor. İnşallah söz verdiğim tarihleri tutacağız."

Öte yandan Hürjet’in de prototiplerinden birinin mekanik testlere girdiği ifade ediliyor. Dolayısıyla Hürjet’in de iniş takımları üzerinde olduğu belirtilmekte. Hürkuş tarafında ise Kotil, Brezilya ve İsveç’in bu alanda rakipleri olduğunu ve tasarım yelemesiyle onların önlerine geçmeleri gerektiğini ifade etmekte. Türkiye’nin insansız savaş uçağı ANKA-3’ün ise önümüzdeki aylarda ortaya çıkacağı belirtiliyor. Tarihler ise Mart veya Nisan’ı gösteriyor.

İnsansız savaş uçağı TUSAŞ ANKA-3’ün ilk uçuş tarihi açıklandı! 1 gün önce eklendi

10 milyar dolar ihracat hedefi

Tam Boyutta Gör Bunlarla birlikte Kotil, 2022 yılının savunma sanayisi açısından güçlü geçtiğini söyledi. Bir önceki yıla göre 2022 yılında yüzde 40’lık bir artış ile 4 milyar doları geçen savunma sanayi ihracatı söz konusu. Türkiye zaten uzunca yıllardır savunma sanayisi alanında ihracatı olan bir ülke konumunda. Fakat bu ihracat genel olarak parça statüsündeydi ve son ürün konumunda değildi. Kotil’e göre tüm projeler tamamlandığında ve üretim mümkün olduğunda 10 milyar dolar ihracat seviyesi mümkün.

Tüm bunlara ek olarak satır aralarında Kotil’in söylediği çok önemli şeyler de var. TUSAŞ’a göre üretim ve diğer faaliyetler için tezgah kullanımında bazen Türkiye’nin yeterli gelemediği ve yurt dışındaki tezgahları kullanmak zorunda kaldıkları ifade ediliyor. Kotil, bu konuda “6 metre 5 eksenli tezgahı 40-50 gün meşgul eden parçalar var. Dolayısıyla Türkiye'deki bütün tezgahlar bize çalışsa yetmiyor. Onun için dünyaya yayılmak üzereyiz.” açıklamalarını gerçekleştirdi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.