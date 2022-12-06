IATA: "Hava yolu sektörü Covid-19 başlangıcından beri ilk kez 2023'te kar edecek"

Tam Boyutta Gör Covid-19 pandemisinin en çok etkilediği sektörlerden birisi de hava yolu taşımacılığı sektörüydü. Kısıtlamaların kalkmasına rağmen önceki yılların ekonomik etkisi sürüyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), hava yolu sektörü için müjdeli haberi verdi. IATA’nın beklentisine göre hava yolu sektörü, Covid-19 başlangıcından beri ilk kez 2023’te kara geçecek.

IATA’dan yapılan açıklamaya göre hava yolu sektörünün 2023 yılında 779 milyar dolar gelir elde ederek 4,7 milyar dolar net kar elde etmesi bekleniyor. Bu yıl ise 6,9 milyar dolar zarar gerçekleşmesi bekleniyor.

Hava yolu sektörü, 2019 yılında 26,4 milyar dolar kar elde etmişti ancak sonraki iki yılda ciddi zararla karşılaştı. 2020’de 137,7 milyar dolar, 2021’de ise 42 milyar dolar zarar yaşandı.

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Kuzey Amerika'da yolcu trafiği Covid-19 öncesi dönemi yakalayacak

IATA, 2023 yılındaki yolcu trafiğinde özellikle Kuzey Amerika’da salgının etkisinin neredeyse tamamen ortadan kalkacağını tahmin ediyor. 2019’daki kriz öncesi seviyenin yüzde 97’sine ulaşacağı öngörülüyor. Avrupa’da ise yüzde 89’a yakın olacağı tahmin ediliyor. Karlılık konusunda ise 2019’daki seviyeyi yakalamak zaman alacak gibi görünüyor. IATA’nın tahminine göre 2023’te 100 dolarlık bir biletten 0,62 dolar kar elde edilmesi bekleniyor. 2019'da bu oran 3,1 dolardı.

IATA Genel Direktörü Willie Walsh, hükümetlerin kısıtlamaları ve sektördeki yüksek maliyetlerle mücadele edildiğini vurgulayarak, “Bu, hükümetlerin dayattığı pandemi kısıtlamalarının neden olduğu mali ve ekonomik zararın boyutu düşünüldüğünde büyük bir başarı. Hava yolu sektörü; yüksek maliyetler, tutarsız hükümet politikaları, verimsiz altyapı ve düzensiz ve eşit olmayan değer zincirleriyle mücadele ediyor.” dedi.

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Hava yolu sektörü Covid-19'dan beri ilk kez 2023'te kar edecek