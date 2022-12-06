Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    IATA: "Hava yolu sektörü Covid-19 başlangıcından beri ilk kez 2023'te kar edecek"

    IATA'dan açıklamaya göre 2023 yılında hava yolu sektörü 4,7 milyar dolar net kar elde ederek Covid-19 başlangıcından beri ilk kez seneyi karlı kapatacak.         
    Oy Ver
    Hava yolu sektörü Covid-19'dan beri ilk kez 2023'te kar edecek Tam Boyutta Gör
    Covid-19 pandemisinin en çok etkilediği sektörlerden birisi de hava yolu taşımacılığı sektörüydü. Kısıtlamaların kalkmasına rağmen önceki yılların ekonomik etkisi sürüyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), hava yolu sektörü için müjdeli haberi verdi. IATA’nın beklentisine göre hava yolu sektörü, Covid-19 başlangıcından beri ilk kez 2023’te kara geçecek.

    IATA’dan yapılan açıklamaya göre hava yolu sektörünün 2023 yılında 779 milyar dolar gelir elde ederek 4,7 milyar dolar net kar elde etmesi bekleniyor. Bu yıl ise 6,9 milyar dolar zarar gerçekleşmesi bekleniyor.

    Hava yolu sektörü, 2019 yılında 26,4 milyar dolar kar elde etmişti ancak sonraki iki yılda ciddi zararla karşılaştı. 2020’de 137,7 milyar dolar, 2021’de ise 42 milyar dolar zarar yaşandı.

    Kuzey Amerika'da yolcu trafiği Covid-19 öncesi dönemi yakalayacak

    IATA, 2023 yılındaki yolcu trafiğinde özellikle Kuzey Amerika’da salgının etkisinin neredeyse tamamen ortadan kalkacağını tahmin ediyor. 2019’daki kriz öncesi seviyenin yüzde 97’sine ulaşacağı öngörülüyor. Avrupa’da ise yüzde 89’a yakın olacağı tahmin ediliyor. Karlılık konusunda ise 2019’daki seviyeyi yakalamak zaman alacak gibi görünüyor. IATA’nın tahminine göre 2023’te 100 dolarlık bir biletten 0,62 dolar kar elde edilmesi bekleniyor. 2019'da bu oran 3,1 dolardı.

    IATA Genel Direktörü Willie Walsh, hükümetlerin kısıtlamaları ve sektördeki yüksek maliyetlerle mücadele edildiğini vurgulayarak, “Bu, hükümetlerin dayattığı pandemi kısıtlamalarının neden olduğu mali ve ekonomik zararın boyutu düşünüldüğünde büyük bir başarı. Hava yolu sektörü; yüksek maliyetler, tutarsız hükümet politikaları, verimsiz altyapı ve düzensiz ve eşit olmayan değer zincirleriyle mücadele ediyor.” dedi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 1 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 1 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    TCL L7 5002H GREEN
    TCL L7 5002H GREEN
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Abra A5 V17.2.3
    Monster Abra A5 V17.2.3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız