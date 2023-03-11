Yeni temiz enerji kaynağı havadan elektrik üreten enzim olabilir

Havadan elektrik üretmek gerçek oldu
Dr. Rhys Grinter liderliğinde Monash Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi, toprak bakterisinden hidrojen tüketen bir enzim ürettiler ve analiz ettiler. Ekip tarafından yapılan çalışma, birçok bakterinin, besin yönünden fakir ortamlarda enerji kaynağı olarak atmosferdeki hidrojeni kullandığını gösterdi. Çalışmada yer alan Profesör Greening "Bakterilerin, Antarktika toprakları, volkanik kraterler ve derin okyanuslar da dahil olmak üzere, büyümelerine ve hayatta kalmalarına yardımcı olmak için havadaki eser miktardaki hidrojeni bir enerji kaynağı olarak kullanabileceğini bir süredir biliyoruz. Ancak şimdiye kadar bunu nasıl yaptıklarını bilmiyorduk." ifadelerini kullandı.
Küçük cihazlarda kullanılabilir
Araştırmacılar Huc enzimini, havadaki hidrojeni kullanarak sürekli bir elektrik akımı ürettiği için onu “doğal pil” olarak nitelendiriyorlar. Bu araştırma henüz erken bir aşamada olsa da Huc ilerleyen zamanlarda küçük cihazlarda yer alabilir. Ekip, yaptığı açıklamada bir sonraki hedeflerinin Huc enzimini büyük ölçekte üretmeye olduğunu söyledi.Kaynakça https://lens.monash.edu/@medicine-health/2023/03/09/1385541/the-enzyme-that-could-help-make-energy-dreams-come-true https://phys.org/news/2023-03-newly-enzyme-air-electricity-source.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez