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    Yeni temiz enerji kaynağı havadan elektrik üreten enzim olabilir

    Enerji krizini yaşadığımız bu dönemlerde temiz enerjinin kaynağı bilmediğimiz bir yerde olabilir. Bilim insanları havayı elektriğe çevirebilen yeni bir enzim keşfetti.
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    Havadan elektrik üreten enzim keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Avustralyalı bilim insanları havayı enerjiye çeviren yeni bir enzim keşfetti. Nature dergisinde yayınlanan çalışmaya göre bu enzim, atmosferdeki düşük miktardaki hidrojeni elektrik akımı oluşturmak için kullanıyor. Bu bulgu, kelimenin tam anlamıyla havadan enerji üreten cihazlar yaratmanın yolunu açıyor ve yenilenebilir enerji kaynaklarının seçeneğini artırıyor.

    Havadan elektrik üretmek gerçek oldu

    Dr. Rhys Grinter liderliğinde Monash Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi, toprak bakterisinden hidrojen tüketen bir enzim ürettiler ve analiz ettiler. Ekip tarafından yapılan çalışma, birçok bakterinin, besin yönünden fakir ortamlarda enerji kaynağı olarak atmosferdeki hidrojeni kullandığını gösterdi. Çalışmada yer alan Profesör Greening "Bakterilerin, Antarktika toprakları, volkanik kraterler ve derin okyanuslar da dahil olmak üzere, büyümelerine ve hayatta kalmalarına yardımcı olmak için havadaki eser miktardaki hidrojeni bir enerji kaynağı olarak kullanabileceğini bir süredir biliyoruz. Ancak şimdiye kadar bunu nasıl yaptıklarını bilmiyorduk." ifadelerini kullandı.

    Havadan elektrik üreten enzim keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Mycobacterium smegmatis adlı bir bakteriden atmosferik hidrojeni kullanan bir enzim üretmeyi başaran ekip, bu enzime Huc adını verdi. Huc enziminin olağanüstü derecede etkili olduğu, bilinen diğer tüm enzimlerin ve kimyasal katalizörlerin aksine, soluduğumuz havanın %0,00005'i kadar olan atmosferik seviyelerin altında bile hidrojen tüketebildiği belirtiliyor.

    Küçük cihazlarda kullanılabilir

    Havadan elektrik üreten enzim keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Ekip, oluşturdukları saf enzimin çok düşük hidrojen konsantrasyonlarında elektrik ürettiğini göstermek için elektrokimya adı verilen bir teknik kullanıldı. Bununla birlikte enzimin şaşırtıcı derecede kararlı olduğu ve uzunca bir süre saklanabileceği söyleniyor. Enzim, dondurulsa veya ısıtılsa bile enerji üretme yeteneğini kaybetmiyor.

    Araştırmacılar Huc enzimini, havadaki hidrojeni kullanarak sürekli bir elektrik akımı ürettiği için onu “doğal pil” olarak nitelendiriyorlar. Bu araştırma henüz erken bir aşamada olsa da Huc ilerleyen zamanlarda küçük cihazlarda yer alabilir. Ekip, yaptığı açıklamada bir sonraki hedeflerinin Huc enzimini büyük ölçekte üretmeye olduğunu söyledi.

    Kaynakça https://lens.monash.edu/@medicine-health/2023/03/09/1385541/the-enzyme-that-could-help-make-energy-dreams-come-true https://phys.org/news/2023-03-newly-enzyme-air-electricity-source.html
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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 5 saat önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 17 saat önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 17 saat önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 2 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 3 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 4 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 4 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 4 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 4 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 5 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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