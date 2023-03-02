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    Havana Sendromu gerçek mi? Arkasında Rusya mı var? İşte son araştırmalar!

    Yurt dışında çalışan ABD personelleri hedef aldığı ve elektromanyetik silahlarla oluşturulduğu iddia edilen Havana Sendromu ile ilgili net açıklama bu hafta yapıldı. 
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    Havana Sendromu Tam Boyutta Gör
    Son 10 yıldır özellikle ABD’de Havana Sendromu adı verilen ilginç bir rahatsızlık türü büyük tartışmalara yol açmıştı. Çin ve Küba’da çalışan ABD büyükelçilik veya CIA personellerinin bazı semptomlar göstermesi gözleri Rusya’ya çevirmişti.

    Havana Sendromu var mı?

    2016 yılından itibaren gündemi meşgul etmeye başlayan Havana Sendromu olayında, Çin ve Küba’da çalışan ABD personellerine yönelik olarak Küba veya Rusya tarafından enerji silahları ile saldırılar düzenlendiği iddia ediliyor. Personellerin baş ağrısı, mide bulantısı, duyma problemleri göstermesi ancak bunun kaynağının bir türlü bulunamaması iddiaları körüklemişti.

    2020 yılında toplanan bir konferansta Rusya tarafından mikrodalga silahlar ile personellere yönelik olarak elektromanyetik saldırılar düzenlendiğine dair görüş birliğine varıldı ve bir rapor hazırlandı.

    Ne var ki aradan geçen 3 yılın sonunda iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı. Haberlere göre dünya çapında 1000 civarında vakayı araştıran CIA başta olmak üzere federal kurumlar herhangi bir enerji saldırısına dair kanıtlar bulamadı. Hatta bazı vakalarda enerjiye dair hiçbir iz veya ipucu da yoktu.

    Kaynaklar bulgu gösteren personellerin geçmiş dönemlerde yaşadıkları bazı sıkıntıların yanında o dönem çalışma şartlarının da etkisiyle rahatsızlanmış olabileceğini düşünüyor. Konferans raporunun da bu anlamda çok yanlış bir kanıya vardığı da dile getirilmiş. Yani ne Rusya ne de Küba bu olaydan sorumlu değil ve kayıtlara sıradan rahatsızlıklar olarak geçmesi gerekirken son 10 yılın komplo teorisi haline geldi.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    ugah6aiw 1 saat önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 5 saat önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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