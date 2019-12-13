Havelsan'ın 5G teknolojileri tanıtıldı

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tübitak, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesinin (HTK) ve operatörlerin katılımıyla 5G'ye yönelik toplantı gerçekleştirildi. Çalıştayda Türkiye’nin 5G yol haritası ile ilgili konular konuşuldu.

Türkiye, 5G teknolojisine geçen ilk 10 ülke arasında yer almak istiyor. Bu nedenle 5G çalışmaları ivedilikle yürütülüyor. 5G’ye hızlı geçişme çabasının yanı sıra 5G şebeke ekipmanlarının bir kısmının yerli kaynaklarla üretilmesi amaçlanıyor.

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesinin (HTK) yürütmekte olduğu ve TÜBİTAK tarafından desteklenen Uçtan Uça Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi ile 5G teknolojisine özel kritik şebeke donanım ve yazılımları geliştiriliyor. Ortak geliştirilen radyolink ekipmanları Mart 2020’de canlı şebekelerde test edilebilir hale gelecek ve Haziran ayında tam anlamıyla kullanılabilecek.

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Toplantıda, yerli ve milli imkanlarla Havelsan tarafından geliştirilen "Görev Kritik Video Group Call&Video Push", Çekirdek Şebeke NSSF&NEF", "NFVI Telco Bulut Platformu" ve İ2İ tarafından geliştirilen "5G BBU" ürünlerinin demoları tanıtıldı. Ürünler hakkında henüz detaylı bilgi paylaşılmadı.

Söz konusu ürünlerin, kritik görevlerde koordinasyonu artırma, acil durumlarda belli kullanıcılara daha fazla kullanım kapasitesi verme, nesnelerin interneti teknolojilerinin 5G'ye entegre edilmesi ve 5G için geliştirilen ürünlere altyapı oluşturmaya imkan sağlaması hedefleniyor.

https://www.btk.gov.tr/haberler/yerli-ve-milli-5g-sistemlerinin-demolari-tanitildi