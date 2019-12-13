Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Havelsan'ın 5G teknolojileri tanıtıldı

    Türkiye, 5G teknolojisine hızla geçmeye çalışırken bir yandan 5G'ye yönelik yerli ürünler geliştirmeye devam ediyor. Havelsan'ın geliştirdiği yerli 5G teknolojileri tanıtıldı.
    8 sa.
    1,4b
    4
    6
    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Havelsan'ın 5G teknolojileri tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tübitak, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesinin (HTK) ve operatörlerin katılımıyla 5G'ye yönelik toplantı gerçekleştirildi. Çalıştayda Türkiye’nin 5G yol haritası ile ilgili konular konuşuldu.

    Türkiye, 5G teknolojisine geçen ilk 10 ülke arasında yer almak istiyor. Bu nedenle 5G çalışmaları ivedilikle yürütülüyor. 5G’ye hızlı geçişme çabasının yanı sıra 5G şebeke ekipmanlarının bir kısmının yerli kaynaklarla üretilmesi amaçlanıyor.

    Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesinin (HTK) yürütmekte olduğu ve TÜBİTAK tarafından desteklenen Uçtan Uça Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi ile 5G teknolojisine özel kritik şebeke donanım ve yazılımları geliştiriliyor. Ortak geliştirilen radyolink ekipmanları Mart 2020’de canlı şebekelerde test edilebilir hale gelecek ve Haziran ayında tam anlamıyla kullanılabilecek.

    Ayrıca Bkz. "Steam Game Awards indirimleri başladı"

    Toplantıda, yerli ve milli imkanlarla Havelsan tarafından geliştirilen "Görev Kritik Video Group Call&Video Push", Çekirdek Şebeke NSSF&NEF", "NFVI Telco Bulut Platformu" ve İ2İ tarafından geliştirilen "5G BBU" ürünlerinin demoları tanıtıldı. Ürünler hakkında henüz detaylı bilgi paylaşılmadı.

    Söz konusu ürünlerin, kritik görevlerde koordinasyonu artırma, acil durumlarda belli kullanıcılara daha fazla kullanım kapasitesi verme, nesnelerin interneti teknolojilerinin 5G'ye entegre edilmesi ve 5G için geliştirilen ürünlere altyapı oluşturmaya imkan sağlaması hedefleniyor.



    https://www.btk.gov.tr/haberler/yerli-ve-milli-5g-sistemlerinin-demolari-tanitildi Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    labtek38 8 sa. en beğenilen
    5g baz istasyonlarının haberleşmesi için sağlam fiber altyapı lazım. Bir taraftan onları yapsalar.
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    cocainbar 1 sa.
    Guney afrika bile gecmis 5G’ye ahahahaha
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    scan 6 sa.
    Bu konuda yabancı firmalara muhtaç olmayacak seviyeye gelmemiz için yerli firmaları desteklememiz gerekiyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    adnan96 7 sa. smart1978
    Bu kadar şey yazmışsın bari Türkçe'ye azıcık dikkat eder insan ya. Yazdığın ciddiye alınmıyor bile bu şekilde.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    smart1978 8 sa.
    Hevalsan! pardon! HavelSAN! ... Utanmiyorsunuz Turkiye Komuoyunu yaniltmaya ? Ilk 10 ulkeye niyetlenme mi ? Gecti gecti ilk 100 de gecildi...
    Ticari yani son kullanici icin 5G aktif gecilmis olanlar 10 ulke filan degil misli misli ulkelerde iste dunya haritasi uzerinden. Zoom ile yakinlastirip ulke ulke vs de gorebilirsiniz :
    speedtest.net/...

    Interaktif haritadan " Pre-Release " olanlara bakiyoruz onda bile yokuz! Ne istir HavelSAN ! SANRILAR aleminde mi acaba ?


    Malesef uzulerek ifade etmek isterim ki Turkiye icraate hicbirsey yapmamis bunca zamandir. Diger ulkelerde icraat var... Hic olmazsa Pre-Release FASLI varken Turkiye tam bir hayal kirikligi ...


    Tesekkurler !!!! ...
    2 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    soneday 7 sa. smart1978
    sakin ol şampiyon, Japonya, Norveç gibi ülkelerde bile daha yok. Aceleye gelemz bu işler., ilk 10'a giremeyeceğimiz kesin ama atılımlar umut verici.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    labtek38 8 sa. en beğenilen
    5g baz istasyonlarının haberleşmesi için sağlam fiber altyapı lazım. Bir taraftan onları yapsalar.
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 sa. NASA, dev bir göktaşına iniş yapmaya hazırlanıyor: İşte müthiş görevin detayları 7 sa. ABD ve Çin küçük çaplı bir ticaret anlaşmasına vardı 8 sa. Realme Buds Air'in özellikleri ve fiyatı belli oldu 8 sa. GÖRÜNTÜLENEN Havelsan'ın 5G teknolojileri tanıtıldı Sonraki Bu kadar para vermeye değer miydi? "1 yıldan sonra Sony WF-1000X" 9 sa. Honda Civic Type R'ın pistlere özel yeni bir versiyonu tanıtıldı 9 sa. Bankacılık devi ING'den kripto para hamlesi 10 sa. Motorola'nın 5.000 mAh pil kapasiteli Moto G8 Power modeli gün yüzüne çıktı 10 sa. Xperia'nın çöküşü: Sony toplam akıllı telefon satışlarında Galaxy Fold'u bile geçemedi 11 sa. Apple için kötü haber: Çin'deki iPhone satışları yüzde 35 azaldı 11 sa. Ebeveynler dikkat: Çocuk akıllı saatlerinde ciddi güvenlik açıkları tespit edildi 12 sa. Fast & Furious Crossroads oyunu Mayıs ayında geliyor 12 sa. Tinder'ı Türkiye'de kaç kişi kullanıyor? 12 sa. Tim Cook'tan inovasyon eleştirilerine yanıt: iPhone daha 12 yaşında bir çocuk 13 sa. Facebook mesajlaşma uygulamalarının birleşmesi suya düşmek üzere 13 sa. Steam Game Awards indirimleri başladı 14 sa. Beta blokerlerin kronik alkolizm tedavisinde kullanılması düşünülüyor 14 sa. Volkswagen, Türkiye kararını bir kez daha erteledi 15 sa. 1 milyon Galaxy Fold satıldı 15 sa. Galaxy Note 10 serisi, kararlı Android 10 güncellemesi almaya başladı 16 sa. Oppo Find X2 önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek 16 sa. Netflix'in ikinci Türk yapımı dizisi Atiye'nin fragmanı yayınlandı 17 sa. Apple’ın yeni satın alımıyla iPhone fotoğrafları daha kaliteli hâle gelebilir 17 sa. Chrome artık, şifrenizin çalınıp çalınmadığını size söyleyecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar
    DonanımHaber
    Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı!
    DonanımHaber
    Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor
    DonanımHaber
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Saray' a Lüks Gemicik!
    DH Forum
    Nohut Vatandaşa: 6.5 TL, dışarıya: 2.3 TL!!
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim