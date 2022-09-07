HAVELSAN teknolojisini Avrupa'ya taşımaya hazırlanıyor

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Türkiye’nin savunma sanayi teknolojisi şirketi HAVELSAN, Avrupa'da yeni pazarlara girmeye hazırlandığını açıkladı. Bugüne kadar geliştirdiği teknolojileri çoğunlukla Türkiye’de kullanıma sunan HAVELSAN, Avrupa'ya gözünü dikti. HAVELSAN’ın geliştirdiği simülatörler, insansız hava/kara aracı altyapıları ve akıllı şehir teknolojileri Avrupalı müşterilere tanıtılıyor.

Türkiye'den 41 savunma sanayi firması ADEX 2022'ye katılacak 1 gün önce eklendi

HAVELSAN, MSPO 2022'ye katıldı

Avrupa pazarına kendisini tanıtmak isteyen HAVELSAN, Polonya'nın Kielce kentinde düzenlenen Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı MSPO 2022'ye katıldı. Fuarda, insansız kara aracı Barkan, insansız hava aracı Baha, Uçuş Pisti Yabancı Cisim, Kalıntı Tespit ve Uyarı Sistemi FODRAD, Kuş Tespit Radarı KUŞRAD'ın da aralarında bulunduğu ürünlerin maketlerini sergiliyor

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HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Polonya'daki iş birliği fırsatlarına ilişkin değerlendirmede bulunarak şunları söyledi:

"Özellikle burada takip ettiğimiz eğitim ve simülasyon projeleri var. Bunlar önemli. Black Hawk Simülatör Eğitimi olabilecek konular arasında. Daha önceki programlardan birtakım simülatör merkezi kurma birikimimiz var, onları da burada kurulacağını bildiğimiz sistemler için kullanmayı konuşacağız. İnsansız kara aracımızı ve onun gelecek büyük versiyonlarını, şu anda 500 kilogramlık Barkan aracımız var, bunun yakın zamanda 1,5 tonluk büyüğünü ortaya çıkaracağız. Bunların ortaya çıkmasıyla otonom araç alanında Polonya ve Avrupa'da varlık göstereceğimize inanıyoruz."

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