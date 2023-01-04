Hawkeye yıldızı Jeremy Renner kaza geçirdi, durumu kritik

The Hurt Locker ve The Town filmleri ile iki kez Oscar adayı olan ancak asıl bilinirliğini Hawkeye karakteri ile kazanan ünlü oyuncu Jeremy Renner’dan hayranlarına üzücü haber. Oyuncu talihsiz bir kaza geçirdi.

Jeremy Renner setlere geri dönecek mi?

51 yaşındaki ünlü oyuncunun önceki gün yoğun kar yağışı sonrası evinin önündeki kar birikintisini temizlemek isterken kar küreme aracının altına girdiği belirtiliyor. Endüstriyel tarzdaki kar küreme aracında bir elektronik arıza olabileceği tahmin edilirken Renner’ın yaklaşık 400 metre sürüklendiği ifade ediliyor.

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Kaza nedeniyle Jeremy Renner’ın göğüs kısmında ağır bir travma oluştuğu ve ayrıca ortopedik yaralanmalar olduğu da belirtiliyor. Olay anında ilk müdahaleyi ise doktor olan komşusu gerçekleştirmiş. Sonrasında ambulans helikopter ile hastaneye kaldırılmış. Geçirdiği ilk ameliyatın ardından ünlü yıldızın bir ameliyat daha geçireceği ve durumunun kritik ancak stabil olduğu belirtilmiş. Ayrıca konuşabildiği de belirtiliyor.

Marvel hayranlarını üzüntüye boğan kaza sonrasında sosyal medyadan geçmiş olsun mesajları yağıyor. Marvel sinematik evreninde bundan sonra yer almayacağı belirtilen Jeremy Renner’in kariyeri nasıl etkilenecek merak konusu. Renner hali hazırda Mayor of Kingstown dizisinde rol almaktaydı.

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