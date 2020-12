Hayatta kalma oyunu The Forest'ın devam oyunundan fragman yayınlandı

Başlangıçta erken erişim olarak erişime açılan ancak 2018 yılında tam sürümü yayınlanan popüler hayatta kalma oyunu The Forest'ın devam oyunu Sons of The Forest'tan yeni bir video yayınlandı.

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Endnight Games'in yaptığı çıktığı ilk dönemlerde fazlasıyla popüler olan The Forest'ın devam oyunu Sons of The Forest, geçtiğimiz yıl The Game Awards etkinliğinde duyurulmuştu. Ancak hem o zaman hem de şimdi oyun ile ilgili çok fazla detay ne yazık ki açıklanmadı.

Yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Erken erişime açıldığı zamanlarda Lost dizisine benzerliği ve grafikleriyle dikkat çeken oyunda, bir adada mahsur kalıyorsunuz ve kaybolan çocuğunuzu da bulup kurtulmaya çalışıyorsunuz. İkinci oyunda da yine bir yerde mahsur kalıyoruz gibi duruyor ve yine ilk oyundaki gibi enteresan yaratıklar bulunuyor.

Eğer ilk oyunu oynamadıysanız şu anda Steam'de %50 indirim ile 16,00 TL'ye satıldığını hatırlatalım.

