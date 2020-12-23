Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hayatta kalma oyunu The Forest'ın devam oyunundan fragman yayınlandı

    Çıktığı dönemin en popüler oyunlarından biri olan hayatta kalma oyunu The Forest'ın devam oyunu Sons of The Forest'tan yeni bir fragman yayınlandı.
    8 sa.
    1,4b
    7
    6
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Hayatta kalma oyunu The Forest'ın devam oyunundan fragman yayınlandı

    Başlangıçta erken erişim olarak erişime açılan ancak 2018 yılında tam sürümü yayınlanan popüler hayatta kalma oyunu The Forest'ın devam oyunu Sons of The Forest'tan yeni bir video yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Silent Hill'in yaratıcısının yeni oyunu korku macera türünde olacak ve 2023'te yayınlanacak"

    İlginizi Çekebilir Avatar Bir zamanların en popüler oyunu Crazy Taxi'nin devam oyunu Taxi Chaos, Şubat 2021'de çıkıyor

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Endnight Games'in yaptığı çıktığı ilk dönemlerde fazlasıyla popüler olan The Forest'ın devam oyunu Sons of The Forest, geçtiğimiz yıl The Game Awards etkinliğinde duyurulmuştu. Ancak hem o zaman hem de şimdi oyun ile ilgili çok fazla detay ne yazık ki açıklanmadı. 

    Yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Erken erişime açıldığı zamanlarda Lost dizisine benzerliği ve grafikleriyle dikkat çeken oyunda, bir adada mahsur kalıyorsunuz ve kaybolan çocuğunuzu da bulup kurtulmaya çalışıyorsunuz. İkinci oyunda da yine bir yerde mahsur kalıyoruz gibi duruyor ve yine ilk oyundaki gibi enteresan yaratıklar bulunuyor.

    Eğer ilk oyunu oynamadıysanız şu anda Steam'de %50 indirim ile 16,00 TL'ye satıldığını hatırlatalım.



    https://www.gematsu.com/2020/12/sons-of-the-forest-launches-in-2021-second-trailer Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Giyilebilir sandalye: Lex

    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    XPerience 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    İlk oyunu çıkışından çok sonra oynayan biri olarak oldukça keyif almıştım, hele ki ekiple oynayınca. Videoda gördüğüm kadarıyla yaratık kılığına girip onların arasında sızılabiliyor ilginç olacak bayağı gergin. Grafikler de şahane görünüyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TncyKrmn (Tuncay Karaman) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    İlk oyunun saçmalığı zorla sizi mağaralara sokmasıydı. 7 mağaraya girdikten sonra oyun bitiyor. Zombi mantığını değiştirip ciddi anlamda yer yüzünden hayatta kalma mantığını geçirseler çok iyi olur. Ev yapılarını vs geliştirme konusunda serbestlik bırakıp çok daha uzun süreli oynanabili.r
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sendemail (umit erdem) 6 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Oyun korkunç duruyor (yusuf yusuf ...) ,grafikler de epey katkı sağlamış buna ,

    Nasıl oynuyorlar bunları ,aman aman....

    şahsen bakmaya dahi çekindim , bu grafik motor ile long dark olsa keşke...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kayamtky 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aklımda oynanabilirlik olarak kötü bir oyun olarak kalmıştı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    nuksws_99 (dasasd ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    the forest: DLC
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    leoga66 (Kira qwe) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    ilk oyun gibi milyon tane bug ile çıkar.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 7 sa. Giyilebilir sandalye: Lex 7 sa. Oyun sektörü patlama yaptı: Film ve spor sektörlerinin toplamından daha büyük 8 sa. GÖRÜNTÜLENEN Hayatta kalma oyunu The Forest'ın devam oyunundan fragman yayınlandı Sonraki Silent Hill'in yaratıcısının yeni oyunu korku macera türünde olacak ve 2023'te yayınlanacak 10 sa. Plastik poşet yasağına düzenleme: 2021'de karton torbalar zorunlu oluyor 10 sa. ABD dava açtı, Ripple çakıldı 11 sa. Telegram, Discord benzeri grup sesli sohbetler özelliğini duyurdu 11 sa. NASA'nın 2021 bütçesi beklentilerin altında kaldı 12 sa. 69 TL değerindeki Tropico 5, Epic Store'da ücretsiz 12 sa. Türkiye, yeni nesil konsolların en pahalı olduğu ülkelerden biri 13 sa. Nokia markalı ilk klima tanıtıldı 13 sa. Apple, Güvenlik Araştırma Cihazı Programı'nı başlattı: İlk özel iPhone gönderildi 14 sa. Steam Kış İndirimleri'nden 10 oyun tavsiyesi 14 sa. Ekranın klavyesi var | Corsair'dan iCUE Nexus, klavye, fare, ışık seti ve oyunlar için ekstra ekran! 14 sa. Smart, ürün gamını elektrikli SUV ile genişletmeye hazırlanıyor 15 sa. AMD Ryzen 5 5600H tek çekirdekte yüzde 37 daha iyi 15 sa. Twitter; Beyaz Saray hesaplarını sıfırlıyor 15 sa. Tüm detaylarıyla 2 dakikada Samsung Galaxy S20 FE 16 sa. Sony, PlayStation oyunlarından uyarlanan 10 farklı dizi/film projesi üzerinde çalışıyor 16 sa. Realme Watch S Pro tanıtıldı: AMOLED ekran, SpO2 sensörü, 14 gün pil ömrü 16 sa. Tasarımıyla dikkat çeken Oppo Reno 4 Lite masamızda - Kutu Açılışı 17 sa. Hyundai'nin elektrikli otomobili Ioniq 5'in teknik detayları ortaya çıktı 17 sa. Bakan Karaismailoğlu'dan eSIM açıklaması Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız