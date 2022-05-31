Xbox Live Gold üyelerine Haziran 2022'de verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

Microsoft'un Xbox Live Gold üyelerine aylık olarak verdiği oyunların haziran listesi belli oldu. Bu ay verilen oyunlar Xbox One ve Xbox 360 konsolu için.
Verilen tüm oyunları aynı zamanda Xbox Series X ve Xbox Series S üzerinden geriye uyumluluk sistemi ile oynayabilirsiniz. Haziran ayı içinde verilecek oyunları aşağıda bulabilirsiniz.
Xbox Live Gold Haziran Oyunları
Xbox One
- Aven Colony (1 Haziran - 31 Haziran tarihleri arasında erişime açık)
- Project Highrise: Architect’s Edition (16 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında erişime açık)
Xbox 360
- Super Meat Boy (1 Haziran - 15 Haziran tarihleri arasında erişime açık)
- Raskulls (16 Haziran 31 Haziran tarihleri arasında erişime açık)
Verilen oyunları parantez içinde belirtilen tarihlerde hesabınıza eklerseniz, Xbox Live Gold üyeliğiniz olduğu sürece ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.