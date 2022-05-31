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    Xbox Live Gold üyelerine Haziran 2022'de verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

    Haziran ayında Xbox Live Gold üyelerine ücretsiz olarak verilecek olan oyunlar belli oldu. Bu ay verilen oyunlar Xbox One ve Xbox 360 oyunları.                  
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    Haziran 2022 Xbox Live Gold kütüphanesi
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    Microsoft'un Xbox Live Gold üyelerine aylık olarak verdiği oyunların haziran listesi belli oldu. Bu ay verilen oyunlar Xbox One ve Xbox 360 konsolu için.

    Verilen tüm oyunları aynı zamanda Xbox Series X ve Xbox Series S üzerinden geriye uyumluluk sistemi ile oynayabilirsiniz. Haziran ayı içinde verilecek oyunları aşağıda bulabilirsiniz.

    Xbox Live Gold Haziran Oyunları

    Xbox One

    • Aven Colony (1 Haziran - 31 Haziran tarihleri arasında erişime açık)
    • Project Highrise: Architect’s Edition (16 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında erişime açık)

    Xbox 360

    • Super Meat Boy (1 Haziran - 15 Haziran tarihleri arasında erişime açık)
    • Raskulls (16 Haziran 31 Haziran tarihleri arasında erişime açık)

    Verilen oyunları parantez içinde belirtilen tarihlerde hesabınıza eklerseniz, Xbox Live Gold üyeliğiniz olduğu sürece ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

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