HBO, Çernobil belgeselinin fragmanını yayınladı

HBO, 1986 yılında Çernobil nükleer santralindeki kazayı konu alan Chernobyl: The Lost Tapes (Çernobil: Kayıp Kasetler) belgeselinin ilk fragmanını yayınladı.
Bir buçuk saatlik yapımda Emmy ödüllü İngiliz yönetmen James Jones, Çernobil felaketinin bugüne kadar hiç ortaya çıkmamış yeni arşiv görüntülerini ve görgü tanıklarıyla yapılan röportajları gözler önüne serecek.
HBO'nun Çernobil konulu ikinci projesi
HBO'nun açıklamasında "Kayıtlar, felaketin büyüklüğünün ve ciddiyetinin bir portresini ve Sovyet yetkililerinin olayı örtbas etmek için neler yaptığını gösterecek" ifadeleri dikkat çekiyor.
HBO'nun Çernobil felaketini konu alan yeni belgeseli 22 Haziran'da HBO Max'te gösterime girecek. HBO daha önce de Çernobil ile ilgili bir projeye imza atmıştı. 2019 yılında yayınlanan 5 bölümlük Chernobyl dizisi, IMDb'de en yüksek puan alan diziler arasına girdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.