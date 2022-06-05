HBO, Çernobil belgeselinin fragmanını yayınladı

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HBO, 1986 yılında Çernobil nükleer santralindeki kazayı konu alan Chernobyl: The Lost Tapes (Çernobil: Kayıp Kasetler) belgeselinin ilk fragmanını yayınladı.

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Bir buçuk saatlik yapımda Emmy ödüllü İngiliz yönetmen James Jones, Çernobil felaketinin bugüne kadar hiç ortaya çıkmamış yeni arşiv görüntülerini ve görgü tanıklarıyla yapılan röportajları gözler önüne serecek.

HBO'nun Çernobil konulu ikinci projesi

HBO'nun açıklamasında "Kayıtlar, felaketin büyüklüğünün ve ciddiyetinin bir portresini ve Sovyet yetkililerinin olayı örtbas etmek için neler yaptığını gösterecek" ifadeleri dikkat çekiyor.

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HBO'nun Çernobil felaketini konu alan yeni belgeseli 22 Haziran'da HBO Max'te gösterime girecek. HBO daha önce de Çernobil ile ilgili bir projeye imza atmıştı. 2019 yılında yayınlanan 5 bölümlük Chernobyl dizisi, IMDb'de en yüksek puan alan diziler arasına girdi.

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