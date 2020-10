HBO'dan Elon Musk ve SpaceX hakkında mini dizi geliyor

Tam Boyutta Gör

HBO, Elon Musk tarafından kurulan uzay şirketi SpaceX hakkında bir mini dizi hazırlıyor. Projenin senaristi "Mindhunter" ve "Banshee" ve "Star Trek Beyond" yapımlarından tanıdığımız Doug Jung olacak. Yapımcılığını ise Amerikalı oyuncu Channing Tatum üstlenecek.

Ayrıca Bkz. "Samsung en ucuz 5G'li telefonunu duyurdu: Galaxy A42 5G"

SpaceX'i konu alacak dizi Ashley Vance'ın 2015 yılında yayınlanan "Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future" kitabını temel alacak. Elon Musk'ın ilk insanlı SpaceX roketi Falcon 9'u inşa edip uzaya fırlatan mühendis ekibini nasıl bir araya getirdiğini anlatacak.

Tam Boyutta Gör

Elon Musk projede yer almıyor

SpaceX'in kurucusu Elon Musk, HBO tarafından hayata geçirilecek dizi projesinin çalışmalarında yer almıyor. Dizinin adı, oyuncu kadrosu ve çıkış tarihi de henüz belli değil. Tek bildiğimiz şey altı bölümlük bir mini dizi olacağı. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili daha detaylı bilgilere sahip olmayı umuyoruz.

https://deadline.com/2020/10/elon-musk-spacex-hbo-series-doug-jung-channing-tatum-producer-1234595802/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.