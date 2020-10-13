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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HBO'dan Elon Musk ve SpaceX hakkında mini dizi geliyor

    HBO, Elon Musk’ın uzay araştırma şirketi SpaceX'i konu lan bir mini dizi için kolları sıvadı. Falcon 9 roketinin hikâyesini konu alacak dizi altı bölüm olarak yayınlanacak.
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    Sinema ve Dizi
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    HBO'dan Elon Musk ve SpaceX hakkında mini dizi geliyor
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    HBO, Elon Musk tarafından kurulan uzay şirketi SpaceX hakkında bir mini dizi hazırlıyor. Projenin senaristi "Mindhunter" ve "Banshee" ve "Star Trek Beyond" yapımlarından tanıdığımız Doug Jung olacak. Yapımcılığını ise Amerikalı oyuncu Channing Tatum üstlenecek.

    Ayrıca Bkz. "Samsung en ucuz 5G'li telefonunu duyurdu: Galaxy A42 5G"

    SpaceX'i konu alacak dizi Ashley Vance'ın 2015 yılında yayınlanan "Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future" kitabını temel alacak. Elon Musk'ın ilk insanlı SpaceX roketi Falcon 9'u inşa edip uzaya fırlatan mühendis ekibini nasıl bir araya getirdiğini anlatacak.

    HBO'dan Elon Musk ve SpaceX hakkında mini dizi geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Elon Musk projede yer almıyor

    SpaceX'in kurucusu Elon Musk, HBO tarafından hayata geçirilecek dizi projesinin çalışmalarında yer almıyor. Dizinin adı, oyuncu kadrosu ve çıkış tarihi de henüz belli değil. Tek bildiğimiz şey altı bölümlük bir mini dizi olacağı. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili daha detaylı bilgilere sahip olmayı umuyoruz.



    https://deadline.com/2020/10/elon-musk-spacex-hbo-series-doug-jung-channing-tatum-producer-1234595802/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    58 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Moueson 5 gün
    Hbo çoğu dizisine telif koymuş internetten izlenmiyor o yüzden boykot ediyorum hiç bir dizisini izlemiyorum !
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    AnadoluEfes 1 hf.
    Adam doğuştan 3 ülkenin vatandaşlığını almış zaten 12 yaşında oyun yazıp satış yapıp 500$ kazanmış Amerika'da yaşayıp hem ucuz teknolojiye ve teknolojinin en başını yakalama şansı var sen gel Türkiye'de beş parasız pahallı internet ve pahallı teknoloji'den yararlanmaya çalış siyasal ve kafası çalışmayan sahte dinciler ile önün tıkansın bu yapabildiklerini yapabiliyormusun Türkiye'de görelim ? ben her zaman bir çok Türk gencinin elon musk'tan hem zeki olduğunu hem'de daha iyi şeyler yapabileceğine inanıyorum ama malesef ki ne imkanları var nede ellerinde tutan birileri o yüzden gençlerimiz yurt dışına kaçıyor geçen google'da çalışan Türk gençlerinin videosunu izledim mutlu oldum şahsen bir sürü çalışan Türk genci var Nasa'da çalışan Türk gençleri var Sun Microsystems'ta çalışan Türk gençleri var bu insanlar Türkiyede bu imkanları bulsalar bir Elon Musk olamazlarmıydı ?
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    joven 1 hf.
    Amerikan toplumu için bir değer olabilir dizi sinema belgesel çekilebilir okadar.
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    Emreerd1010 5 gün joven
    Elon Musk, Güney Afrika'lı.
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