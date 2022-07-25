Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Seagate gelecek yıl 30TB disklerini satışa sunacak

    Satışları düşmeye başlayan HDD pazarında üreticiler yeni teknolojilerle dikkat çekmeye çalışıyor. Seagate yeni HAMR teknolojisi ile desteklediği 30TB HDD sürücüsünü duyurdu. 
    Oy Ver

    HDD
    Tam Boyutta Gör

    Son dönemde özellikle tüketici tarafında HDD satışlarının büyük oranlarda gerilediği belirtilirken üreticiler kurumsal taraf için geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Seagate gelecek yıl 30TB disklerini satışa sunacak.

    Seagate 30 TB+ HAMR HDD geliyor

    HDD teknolojilerinde katman sayısını arttırarak kapasite arttırma veya çift kafa kullanarak performansı arttırma gibi farklı çözümler geliştiriliyor. Bu sayede 10 yıl içerisinde 200TB seviyesini aşma hedefi var.

    Lider HDD üreticilerinden Seagate yaptığı açıklamada gelecek yılın ortalarından itibaren yeni nesil teknolojiler ile 30TB ötesine geçeceklerini duyurdu. İlk etapta 30TB kapasite ile başlayacak olan serüven 50TB sınırına kadar çıkacak. Sevkiyatlar ise belirli müşterilere ve sınırlı üretimle olacak.

    Seagate yeni sürücülerde HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording) teknolojisini kullanıyor. HAMR açılımından da anlaşılacağı üzere ısıtmalı bir sistem. Küçük bir lazerle ısıtılan disk yüzeyine zayıf mıknatısların da yapışmasını sağlayan ve bunu da oldukça ufak bir alanda gerçekleştiren tekniğin kapasite avantajı buradan geliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mini ve Mikro İHA avcısı: Şahin

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S22 5G
    Samsung Galaxy S22 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Monster Abra A5 V16.7
    Monster Abra A5 V16.7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız