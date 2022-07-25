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Son dönemde özellikle tüketici tarafında HDD satışlarının büyük oranlarda gerilediği belirtilirken üreticiler kurumsal taraf için geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Seagate gelecek yıl 30TB disklerini satışa sunacak.

Seagate 30 TB+ HAMR HDD geliyor

HDD teknolojilerinde katman sayısını arttırarak kapasite arttırma veya çift kafa kullanarak performansı arttırma gibi farklı çözümler geliştiriliyor. Bu sayede 10 yıl içerisinde 200TB seviyesini aşma hedefi var.

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Lider HDD üreticilerinden Seagate yaptığı açıklamada gelecek yılın ortalarından itibaren yeni nesil teknolojiler ile 30TB ötesine geçeceklerini duyurdu. İlk etapta 30TB kapasite ile başlayacak olan serüven 50TB sınırına kadar çıkacak. Sevkiyatlar ise belirli müşterilere ve sınırlı üretimle olacak.

Seagate yeni sürücülerde HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording) teknolojisini kullanıyor. HAMR açılımından da anlaşılacağı üzere ısıtmalı bir sistem. Küçük bir lazerle ısıtılan disk yüzeyine zayıf mıknatısların da yapışmasını sağlayan ve bunu da oldukça ufak bir alanda gerçekleştiren tekniğin kapasite avantajı buradan geliyor.

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