Starfield incelemelerinden ilk ayrıntılar geldi: İlk 15 saatinde hata yok

Bu arada Starfield, Bethesda’nın önceki oyunlarında da kullandığı Creation Engine oyun motoruna dayanıyor ancak bu oyundaki sürüm Starfield için optimize edilmiş ve geliştirilmiş bir sürüm. Buna Creation Engine 2 diyebiliriz. Öte yandan McVicker'ın bu iddiası, Xbox Oyun Stüdyoları Başkanı Matt Booty'nin Starfield'ın, Bethesda'nın en az hatalı oyunu olacağını söylediği bir açıklamayla da örtüşüyor.
Starfield, 6 Eylül 2023 tarihinde Xbox Series S / X ve PC platformlarına çıkış yapacak. İlk günden Game Pass'e gelecek olan Starfield fiyatı ise PC için 899 TL, Xbox Series X/S için ise 1150 TL olarak açıklandı. Starfield Premium Edition PC fiyatırysa 1.299 TL olacak. Aynı sürümün Xbox Series X/S fiyatı 1.600 TL.
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.