Starfield incelemelerinden ilk ayrıntılar geldi: İlk 15 saatinde hata yok

Tam Boyutta Gör Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen Starfield, çıkışı için gün sayıyor. Starfield halihazırda oyun sektörü tarafından inceleniyor ancak 31 Ağustos’a kadar ambargo bulunuyor. Bununla birlikte Youtuber Tyler McVicker, paylaştığı bilgilerde Starfield’ın ilk sekansında hiçbir bug/hata ile karşılaşmadığını açıkladı.

Starfield oldukça hatasız görünüyor

Tam Boyutta Gör Oyun eleştirmenleri Starfield'ı çoktan ellerine aldılar ve bir eleştirmenin mesajlarına göre Bethesda'nın merakla beklenen oyunu son derece rafine ya da en azından ilk 15 saatlik oynanış için durum bu şekilde. Bethesda, Starfield'ın Gold sürüme ulaştığını bir süre önce duyurmuştu ve görünüşe göre bu sadece sözde değil. McVicker, bir Discord kanalında şu ifadeleri kullandı: “Oyunun Creation Engine kullanmasına rağmen bu kadar iyi görünmesi akıllara durgunluk veriyor. Ayrıca, 15 saat geçti ve tek bir hata bile yok”

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Bu arada Starfield, Bethesda’nın önceki oyunlarında da kullandığı Creation Engine oyun motoruna dayanıyor ancak bu oyundaki sürüm Starfield için optimize edilmiş ve geliştirilmiş bir sürüm. Buna Creation Engine 2 diyebiliriz. Öte yandan McVicker'ın bu iddiası, Xbox Oyun Stüdyoları Başkanı Matt Booty'nin Starfield'ın, Bethesda'nın en az hatalı oyunu olacağını söylediği bir açıklamayla da örtüşüyor.

Starfield, 6 Eylül 2023 tarihinde Xbox Series S / X ve PC platformlarına çıkış yapacak. İlk günden Game Pass'e gelecek olan Starfield fiyatı ise PC için 899 TL, Xbox Series X/S için ise 1150 TL olarak açıklandı. Starfield Premium Edition PC fiyatırysa 1.299 TL olacak. Aynı sürümün Xbox Series X/S fiyatı 1.600 TL.

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Starfield incelemelerinden ilk ayrıntı geldi: Bug yok