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    Starfield incelemelerinden ilk ayrıntılar geldi: İlk 15 saatinde hata yok

    Bethesda tarafından geliştirilen Starfield için mutlu son giderek yaklaşıyor. İncelemeler henüz yayınlanmamış olsa da oyunu deneyen birisi ilk 15 saatte tek bir hatanın dahi olmadığını söyledi.
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    Starfield Tam Boyutta Gör
    Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen Starfield, çıkışı için gün sayıyor. Starfield halihazırda oyun sektörü tarafından inceleniyor ancak 31 Ağustos’a kadar ambargo bulunuyor. Bununla birlikte Youtuber Tyler McVicker, paylaştığı bilgilerde Starfield’ın ilk sekansında hiçbir bug/hata ile karşılaşmadığını açıkladı.

    Starfield oldukça hatasız görünüyor

    Starfield incelemelerinden ilk ayrıntı geldi: Bug yok Tam Boyutta Gör
    Oyun eleştirmenleri Starfield'ı çoktan ellerine aldılar ve bir eleştirmenin mesajlarına göre Bethesda'nın merakla beklenen oyunu son derece rafine ya da en azından ilk 15 saatlik oynanış için durum bu şekilde. Bethesda, Starfield'ın Gold sürüme ulaştığını bir süre önce duyurmuştu ve görünüşe göre bu sadece sözde değil. McVicker, bir Discord kanalında şu ifadeleri kullandı: “Oyunun Creation Engine kullanmasına rağmen bu kadar iyi görünmesi akıllara durgunluk veriyor. Ayrıca, 15 saat geçti ve tek bir hata bile yok”

    Bu arada Starfield, Bethesda’nın önceki oyunlarında da kullandığı Creation Engine oyun motoruna dayanıyor ancak bu oyundaki sürüm Starfield için optimize edilmiş ve geliştirilmiş bir sürüm. Buna Creation Engine 2 diyebiliriz. Öte yandan McVicker'ın bu iddiası, Xbox Oyun Stüdyoları Başkanı Matt Booty'nin Starfield'ın, Bethesda'nın en az hatalı oyunu olacağını söylediği bir açıklamayla da örtüşüyor.

    Starfield, 6 Eylül 2023 tarihinde Xbox Series S / X ve PC platformlarına çıkış yapacak. İlk günden Game Pass'e gelecek olan Starfield fiyatı ise PC için 899 TL, Xbox Series X/S için ise 1150 TL olarak açıklandı. Starfield Premium Edition PC fiyatırysa 1.299 TL olacak. Aynı sürümün Xbox Series X/S fiyatı 1.600 TL.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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