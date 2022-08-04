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    Anlık Bildirim

    Efsane Heat filminin devamı geliyor

    Sinema tarihinin en önemli yapımları arasında yer alan Heat devam filmine kavuşuyor. Yönetmen Michael Mann yeni kitabını tamamladı ve senaryo çalışmaları başladı. 
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    Heat 2
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    Ülkemizde Büyük Hesaplaşma adıyla vizyona giren ve sinema tarihinin efsaneleri arasında yerini alan Heat filminin devamı geliyor. Yönetmen Michael Mann sosyal medya hesabından müjdeyi verdi.

    Heat 2 geliyor

    1995 sonlarında vizyona giren dram-suç filmi Heat; Al Pacino ve Robert De Niro gibi efsaneleri bir araya getirerek önemli bir işe imza atmıştı. Karakterler ve aksiyon sahneleri çok konuşulan film 187 milyon dolar hasılat elde etmişti.

    Yılın başlarında Michael Mann ve Meg Gardiner’in Heat 2: A Novel  adında yeni bir kitaba başladıkları haberi gelmişti. Gelecek ay yayınlanacak olan kitap aynı adla filme uyarlanacak. Mann bu kez karakterlerin bu hale gelmelerine neden olan geçmiş olayları masaya yatıracağını belirtti.

    Heat 2 için oyuncu kadrosunda kimler yer alacak şimdilik bilinmiyor. Hikaye biraz daha geçmişe odaklanacağı için yeni yüzler görmemiz ihtimal dahilinde. 80’li yaşlara gelen Al Pacino ve Robert De Niro gibi aktörleri de kısa bir süre görebiliriz.

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    donanimhabercom Instagram

    Manchester City'den akıllı atkı

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    #ŞARBAY# 2 saat önce

    Başlık ile içerik pek uyumlu değil... Ben başına gelen sorunu buradan edindiğim bilgilerle halletmiştim, öneririm... https://webdeyazilim.com/instagram-hesap-kurtarma.html

    Profil resmi
    ccguven 5 saat önce

    Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.

    Profil resmi
    Sonic.Storm 2 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 4 gün önce

    Çok güzel yaw

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