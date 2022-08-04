Efsane Heat filminin devamı geliyor

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Ülkemizde Büyük Hesaplaşma adıyla vizyona giren ve sinema tarihinin efsaneleri arasında yerini alan Heat filminin devamı geliyor. Yönetmen Michael Mann sosyal medya hesabından müjdeyi verdi.

Heat 2 geliyor

1995 sonlarında vizyona giren dram-suç filmi Heat; Al Pacino ve Robert De Niro gibi efsaneleri bir araya getirerek önemli bir işe imza atmıştı. Karakterler ve aksiyon sahneleri çok konuşulan film 187 milyon dolar hasılat elde etmişti.

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Yılın başlarında Michael Mann ve Meg Gardiner’in Heat 2: A Novel adında yeni bir kitaba başladıkları haberi gelmişti. Gelecek ay yayınlanacak olan kitap aynı adla filme uyarlanacak. Mann bu kez karakterlerin bu hale gelmelerine neden olan geçmiş olayları masaya yatıracağını belirtti.

Heat 2 için oyuncu kadrosunda kimler yer alacak şimdilik bilinmiyor. Hikaye biraz daha geçmişe odaklanacağı için yeni yüzler görmemiz ihtimal dahilinde. 80’li yaşlara gelen Al Pacino ve Robert De Niro gibi aktörleri de kısa bir süre görebiliriz.

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