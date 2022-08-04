Electronic Arts, Iron Man oyunu geliştiriyor olabilir

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Dünyanın en büyük oyun firmalarından olan Electronic Arts, son zamanlarda tek kişilik oyunlara olan odağını arttırıyor. Geçtiğimiz haftalarda tek kişilik oyunlara şakalı bir şekilde laf atan EA, daha sonra tek kişilik oyunların oldukça önemli olduğunu belirterek hayranlarından özür dilemişti. Görünüşe göre firma, tek kişilik farklı Marvel projeleri üzerinde çalışıyor.

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Demir Adam’ın oyunu mu geliyor?

Geçtiğimiz haftalarda EA’nin tek kişilik bir Black Panther oyunu üzerinde çalıştığı iddiaları gelmişti. Hızlıca yayılan bu iddiaların ardından Jeff Grubb, firmanın Black Panther dışında tek kişilik bir Marvel oyunu daha üzerinde çalıştığını belirtmişti. Şimdi de oyun dünyasındaki kaynakları ile bilinen Tom Henderson, bu oyunun Iron Man odaklı olabileceğini belirtti. Henderson, bahsedilen Iron Man projesi hakkında yalnızca söylentiler duyduğunu ve kendisinin bu oyun hakkında bir kanıt görmediğini de belirtti.

Son yıllarda Marvel ve Star Wars, farklı oyun şirketlerine karakterlerini lisanslayarak farklı oyun deneyimleri geliştirme konusunda oldukça istekli gözüküyor. Marvel evrenin en sevilen karakterlerinden Iron Man odaklı olası bir tek kişilik oyun, Marvel ve EA’yi oldukça mutlu edecektir. Siz olası bir Demir Adam oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz?

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Demir Adam'ın oyunu geliyor olabilir