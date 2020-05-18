Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hedefi yüksek hassasiyetle tutturan lazer başlıklı LHGK-84 envantere girdi

    Hassas Güdüm Kiti-84'ün (HGK-84) lazer arayıcı başlıklı versiyonu ?LHGK-84'ün atış testleri başarıyla tamamlandı ve LHGK-84 envantere girdi. LHGK-84'ün atış testi videosu ve özellikleri haberimizde.
    11 sa.
    1,2b
    4
    6
    Savunma Sanayi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Hedefi yüksek hassasiyetle tutturan lazer başlıklı LHGK-84 envantere girdi
    Tam Boyutta Gör

    Genel maksat bombalarını akıllı hale getiren Hassas Güdüm Kiti-84’ün lazer arayıcı başlıklı versiyonunun (LHGK-84) atış testleri başarıyla tamamlandı ve operasyonlarda kullanılmak üzere Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. HGK-84, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi ve ASELSAN tarafından üretildi.

    LHGK-84, lazer arayıcı başlıksız HGK-84’e göre hedefini tutturmada çok daha başarılı. 3 metreden düşük CEP değerine sahip. Ayrıca hareketli hedeflere karsı kullanılabiliyor. LHGK-84, Türk Hava Kuvvetleri’nin F-4 ve F-16 savaş uçaklarında kullanılıyor. Tüm hava koşullarında yüksek hassasiyetini koruyor. Düşman sistemlerden yapılabilecek karıştırmalara karşı dirençli. LHGK-84, evrensel silah arayüzü ile uyumlu olup F-35 savaş uçağına entegre edilebilecek yapıya sahip.

    Ayrıca Bkz. "ASELSAN'ın desteğiyle geliştirilen dijital konferans uygulaması: BizBize"

    LHGK-84'ün atış testi videosunu aşağıdaki Twitter paylaşımından izleyebilirsiniz.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mokoko_TR 11 sa. yeni yorumcu en beğenilen
    kimbilir kaç bin dolar yediriyorduk abd lilere,adamlar savaş ekonomisi ile ayaktalar
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    CoreXXX (fatih tat) 7 sa.
    Köşedeki vidası yerli değilmiş. İstemezükcüler beğenmemiş
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Denorath 9 sa.
    Savunma sanayimizin hızına yetişmek mümkün değil.. Maşallah, Allah elini bu taşın altına koyan herkesten razı olsun.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Musty3535123 9 sa.
    yanlız tam 12 den vurmadı, az sağdan vurdu :D emeği geçenlerin eline sağlık.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    CleanCoders (Fatih ) 9 sa.
    Ama motoru yerli değil

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    raxetul (Emrah Urhan) 10 sa.
    Yalnız o fotoğrafı öyle çekebilmek için bu füzelerde kullanan görüntü sistemlerinin benzeri gerekiyor. Çok hızlı..
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    mokoko_TR 11 sa. yeni yorumcu en beğenilen
    kimbilir kaç bin dolar yediriyorduk abd lilere,adamlar savaş ekonomisi ile ayaktalar
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 sa. FBI sonunda El-Kaide bağlantılı saldırganın iPhone şifresini kırdı 4 sa. 2si Bilmez | Normal-Leşme! 4 sa. Mozilla, Firefox 84'ü piyasaya sürerek Flash desteğini tamamen sonlandıracak 4 sa. iOS 13.5 için geri sayım başladı: İşte tüm yenilikler 4 sa. 18 Mayıs koronavirüs tablosu: İyileşme sürüyor 5 sa. 2020 Toyota Sienna, yepyeni tasarımı ve teknolojileriyle tanıtıldı 5 sa. Youtube artık 720p çözünürlüğü HD olarak işaretlemiyor 5 sa. Monster'da Bu Hafta - Hellblade: Senua's Sacrifice 6 sa. The Umbrella Academy'nin ikinci sezon yayın tarihi açıklandı 7 sa. Microsoft: Açık kaynaklı yazılım hakkında yanıldık 7 sa. Samsung Galaxy A11'in fiyat etiketi belli oldu 7 sa. Epic Store'dan önemli hamle: İndirimden hemen önce aldığınız oyunlar için 'kısmi iade' başladı 8 sa. Netflix'in yeni Spike Lee filmi Da 5 Bloods'tan ilk fragman geldi 8 sa. Kablosuz kulaklığına isim arayan Poco anket başlattı 9 sa. Samsung, Sony IMX700'e rakip yeni bir kamera sensörü geliştiriyor 9 sa. Epic Games Store’un bir sonraki ücretsiz oyunu No Man's Sky olabilir 9 sa. Doğada bir yıl içinde çözünebilen %100 bitki bazlı şişeler geliştiriliyor 10 sa. Yeni nesil Volkswagen Golf'teki yazılım problemi, teslimatların durmasına neden oldu 10 sa. Fallout: New Vegas modu, Fallout 4: New Vegas’ın kısa oynanış videosu paylaşıldı 11 sa. Formula-E'de mücadele edecek ilk Türk-İtalyan takım için çalışmalar başladı 11 sa. GÖRÜNTÜLENEN Hedefi yüksek hassasiyetle tutturan lazer başlıklı LHGK-84 envantere girdi Sonraki Realme TV'nin ilk görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı 12 sa. Çin karşı atağa geçiyor: Apple ve Qualcomm kara listede 13 sa. ASELSAN'ın desteğiyle geliştirilen dijital konferans uygulaması: BizBize 13 sa. Daha uygun 5G telefonlar için MediaTek Dimensity 820 duyuruldu 14 sa. Karşınızda yeni Porsche 911 Targa 4 ve Targa 4S 15 sa. WhatsApp beta sürümünde Messenger Rooms entegrasyonu 16 sa. Huawei’ye bir darbe de Kirin yonga setinden gelebilir 17 sa. Olimpiyatlar ertelendi ama Sonic yarışlara devam ediyor 22 sa. ABD Uzay Kuvvetleri, 'gizemli' uzay aracı X-37B'yi yörüngeye gönderdi 1 gün GTA Online serverları, Epic'in kampanyasına dayanamadı: Rockstar'dan açıklama geldi 1 gün Resident Evil serisi, dünya çapında 100 milyondan fazla kopya sattı 1 gün Roger Dubuis yalnızca 8 adet üretilen Excalibur Twofold modelini duyurdu 1 gün İkinci el otomobil fiyatlarındaki artışın sürmesi bekleniyor 1 gün NASA, Ay’ın keşfi ile ilgili temel prensipleri anlattığı Artemis Mutabakatı’nı duyurdu 1 gün Fitbit de solunum cihazı üretimine başlıyor 1 gün Yapay zeka beyin lezyonlarının tanısında kullanılabilir 1 gün Google Pixel 5, Motion Sense özelliğine sahip olmayabilir 1 gün Türkiye'de Koronavirüs salgınında son durum - 17 Mayıs 1 gün Xiaomi Mi Band 5 ve Mi Band 4C için geri sayım başladı 1 gün Edison Mail hatası iOS kullanıcılarının yabancıların e-postalarını görmesine izin verdi Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi