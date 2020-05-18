Hedefi yüksek hassasiyetle tutturan lazer başlıklı LHGK-84 envantere girdi

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Genel maksat bombalarını akıllı hale getiren Hassas Güdüm Kiti-84’ün lazer arayıcı başlıklı versiyonunun (LHGK-84) atış testleri başarıyla tamamlandı ve operasyonlarda kullanılmak üzere Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. HGK-84, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi ve ASELSAN tarafından üretildi.

LHGK-84, lazer arayıcı başlıksız HGK-84’e göre hedefini tutturmada çok daha başarılı. 3 metreden düşük CEP değerine sahip. Ayrıca hareketli hedeflere karsı kullanılabiliyor. LHGK-84, Türk Hava Kuvvetleri’nin F-4 ve F-16 savaş uçaklarında kullanılıyor. Tüm hava koşullarında yüksek hassasiyetini koruyor. Düşman sistemlerden yapılabilecek karıştırmalara karşı dirençli. LHGK-84, evrensel silah arayüzü ile uyumlu olup F-35 savaş uçağına entegre edilebilecek yapıya sahip.

Ayrıca Bkz. "ASELSAN'ın desteğiyle geliştirilen dijital konferans uygulaması: BizBize"

LHGK-84'ün atış testi videosunu aşağıdaki Twitter paylaşımından izleyebilirsiniz.

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