Helene Kasırgası yarı iletken üretimi için kritik öneme sahip kuvars madenini vurdu

İki şirket, devasa endüstri ve tek kaynak
Spruce Pine, dünyanın en saf kuvarsını sağlayan ender bir maden sahasına ev sahipliği yapıyor. Bu kuvars, yarı iletken üretiminde kullanılan silikon levhaların yapımında temel bir bileşen olarak kritik bir rol oynuyor. Silikon levhalar dışında hassas optikler, ışık yönlendiricileri ve hatta levha taşıyıcıların üretiminde de kullanılıyor. Ancak, kasırganın yarattığı yıkım, bu stratejik maddeye erişimi zorlaştırabilir ve zaten tedarik sıkıntılarıyla boğuşan yarı iletken sektörüne yeni bir darbe vurabilir.
Spruce Pine’daki kuvars madenlerini işleten iki büyük firma bulunuyor: Sibelco ve The Quartz Corp. The Quartz Corp’un bir sözcüsü, kasırganın madene olan etkisinin henüz tam olarak değerlendirilemediğini, önceliklerinin şu anda kasırgadan etkilenen yerel halk olduğunu belirtti. Diğer taraftan, Sibelco’nun faaliyetlerini askıya aldığı bildirildi.
Şiddetli Helene Kasırgasının bıraktığı yağmurla yolları kapattığı ve birçok kişiyi elektriksiz bıraktığı biliniyor. Bu durum, madenlerdeki hasarın tam boyutunun değerlendirilmesini de zorlaştırıyor. Öte yandan bölgede daha önce 2008 yılında yaşanan bir yangın, küresel piyasada yüksek saflıkta kuvars tedarikini kesintiye uğratmış ve sektörde büyük sıkıntılara yol açmıştı. Günümüzde ise çip talebinin çok daha yüksek olduğu bir dönemde, olası bir üretim durması daha ciddi sonuçlar doğurabilir. Bununla birlikte şimdilik durumun ne kadar ciddileşebileceğini söylemek için çok erken.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.