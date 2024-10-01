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    Anlık Bildirim

    Helene Kasırgası yarı iletken üretimi için kritik öneme sahip kuvars madenini vurdu

    Helene Kasırgası dünya çapında yarı iletken üretimi için kritik öneme sahip kuvars madenini harap etti. Kasırganın harap ettiği bölge dünyanın tek ultra saf kuvars sahasına ev sahipliği yapıyordu.
    Helene Kasırgası yarı iletken üretimi için kritik madenini vurdu Tam Boyutta Gör
    Kuzey Karolina’da bulunan Spruce Pine kasabasını harabeye çeviren Helene Kasırgası, yalnızca bölge halkını değil, dünya genelindeki yarı iletken üretimini de tehdit ediyor. Kasırga, çip üretiminde hayati öneme sahip ultra saf kuvarsın çıkarıldığı tek maden alanını vurdu ve bu durum küresel çapta önemli sonuçlar doğurabilir.

    İki şirket, devasa endüstri ve tek kaynak

    Spruce Pine, dünyanın en saf kuvarsını sağlayan ender bir maden sahasına ev sahipliği yapıyor. Bu kuvars, yarı iletken üretiminde kullanılan silikon levhaların yapımında temel bir bileşen olarak kritik bir rol oynuyor. Silikon levhalar dışında hassas optikler, ışık yönlendiricileri ve hatta levha taşıyıcıların üretiminde de kullanılıyor. Ancak, kasırganın yarattığı yıkım, bu stratejik maddeye erişimi zorlaştırabilir ve zaten tedarik sıkıntılarıyla boğuşan yarı iletken sektörüne yeni bir darbe vurabilir.

    Spruce Pine’daki kuvars madenlerini işleten iki büyük firma bulunuyor: Sibelco ve The Quartz Corp. The Quartz Corp’un bir sözcüsü, kasırganın madene olan etkisinin henüz tam olarak değerlendirilemediğini, önceliklerinin şu anda kasırgadan etkilenen yerel halk olduğunu belirtti. Diğer taraftan, Sibelco’nun faaliyetlerini askıya aldığı bildirildi.

    Şiddetli Helene Kasırgasının bıraktığı yağmurla yolları kapattığı ve birçok kişiyi elektriksiz bıraktığı biliniyor. Bu durum, madenlerdeki hasarın tam boyutunun değerlendirilmesini de zorlaştırıyor. Öte yandan bölgede daha önce 2008 yılında yaşanan bir yangın, küresel piyasada yüksek saflıkta kuvars tedarikini kesintiye uğratmış ve sektörde büyük sıkıntılara yol açmıştı. Günümüzde ise çip talebinin çok daha yüksek olduğu bir dönemde, olası bir üretim durması daha ciddi sonuçlar doğurabilir. Bununla birlikte şimdilik durumun ne kadar ciddileşebileceğini söylemek için çok erken.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 6 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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