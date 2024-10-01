Helene Kasırgası yarı iletken üretimi için kritik öneme sahip kuvars madenini vurdu

Tam Boyutta Gör Kuzey Karolina’da bulunan Spruce Pine kasabasını harabeye çeviren Helene Kasırgası, yalnızca bölge halkını değil, dünya genelindeki yarı iletken üretimini de tehdit ediyor. Kasırga, çip üretiminde hayati öneme sahip ultra saf kuvarsın çıkarıldığı tek maden alanını vurdu ve bu durum küresel çapta önemli sonuçlar doğurabilir.

İki şirket, devasa endüstri ve tek kaynak

Spruce Pine, dünyanın en saf kuvarsını sağlayan ender bir maden sahasına ev sahipliği yapıyor. Bu kuvars, yarı iletken üretiminde kullanılan silikon levhaların yapımında temel bir bileşen olarak kritik bir rol oynuyor. Silikon levhalar dışında hassas optikler, ışık yönlendiricileri ve hatta levha taşıyıcıların üretiminde de kullanılıyor. Ancak, kasırganın yarattığı yıkım, bu stratejik maddeye erişimi zorlaştırabilir ve zaten tedarik sıkıntılarıyla boğuşan yarı iletken sektörüne yeni bir darbe vurabilir.

Spruce Pine’daki kuvars madenlerini işleten iki büyük firma bulunuyor: Sibelco ve The Quartz Corp. The Quartz Corp’un bir sözcüsü, kasırganın madene olan etkisinin henüz tam olarak değerlendirilemediğini, önceliklerinin şu anda kasırgadan etkilenen yerel halk olduğunu belirtti. Diğer taraftan, Sibelco’nun faaliyetlerini askıya aldığı bildirildi.

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Şiddetli Helene Kasırgasının bıraktığı yağmurla yolları kapattığı ve birçok kişiyi elektriksiz bıraktığı biliniyor. Bu durum, madenlerdeki hasarın tam boyutunun değerlendirilmesini de zorlaştırıyor. Öte yandan bölgede daha önce 2008 yılında yaşanan bir yangın, küresel piyasada yüksek saflıkta kuvars tedarikini kesintiye uğratmış ve sektörde büyük sıkıntılara yol açmıştı. Günümüzde ise çip talebinin çok daha yüksek olduğu bir dönemde, olası bir üretim durması daha ciddi sonuçlar doğurabilir. Bununla birlikte şimdilik durumun ne kadar ciddileşebileceğini söylemek için çok erken.

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Helene Kasırgası yarı iletken üretimi için kritik madenini vurdu