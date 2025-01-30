Helion, farklı bir yaklaşımla 2028’e kadar çalışan bir füzyon reaktörü inşa edecek

Tam Boyutta Gör Geleceğin enerji kaynağı olarak görülen nükleer füzyon, bugüne kadar birçok ülkenin milyarlarca dolarlık yatırımlarına rağmen halen sınırsız enerjinin kapısını insanlığa açamadı. Rekor kıran gelişmeler yaşanıyor olsa da ticari anlamda füzyon, halen biraz uzak. Ancak, ABD merkezli özel girişim Helion, farklı bir yaklaşım benimseyerek 2028 yılına kadar çalışır durumda bir füzyon reaktörü geliştireceğini iddia ediyor.

Yatırımcıları arasında Sam Altman ve Peter Thiel gibi isimler olan Helion, 2013 yılında kurulmuştu. Helion, füzyon enerjisi teknolojisi geliştirme çalışmaları için son finansman turunda 425 milyon dolar daha topladığını duyurdu. Böylece firmanın değeri 5,4 milyar dolar seviyelerine erişti.

Helion'un yaklaşımı anahtar olabilir

Nükleer füzyon en basit haliyle hidrojen atomlarını birleştirerek büyük miktarda enerji açığa çıkaran bir süreç. Teorik olarak bu teknoloji, temiz ve sınırsız enerji vaat ediyor. Ancak bugüne kadar herhangi bir reaktör, ürettiği enerjiden daha az tüketmeyi başaramadı. Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör (ITER) gibi dev projeler, onlarca yıllık gecikmelere ve milyarlarca dolarlık maliyetlere rağmen bu hedefe ulaşamadı. Son olarak Çin’deki EAST reaktörü, 1.066 saniye boyunca füzyonu sürdürebildi ancak hala ticari anlamda uygulanabilir değil.

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Helion ise geleneksel yöntemlerden farklı bir strateji benimsiyor. Deneysel reaktörlerin çoğu manyetik ya da atalet hapsi kullanarak plazmayı sıkıştırır, bu da onu bir füzyon reaksiyonu başlatacak kadar ısıtır. Bu gerçekleştiğinde, füzyonla üretilen ısı elektrik üretmek için bir buhar türbinine güç verir.

Tam Boyutta Gör Helion, farklı bir yaklaşım kullanıyor ve buhar türbini gerekliliğini ortadan kaldırıyor. Yakıt (döteryum ve helyum-3) kum saati şeklindeki reaktörün her iki ucuna da enjekte edildikten sonra bir plazma oluşturmak üzere ısıtılıyor. Plazmalar, 1 milyon mil/saat hızla birbirine doğru hareket ediyor ve merkezde çarpışarak 100 milyon santigrat derece sıcaklığa ulaşıyor. Bu noktada füzyon gerçekleşiyor ve ortaya çıkan enerji, manyetik alanlar aracılığıyla doğrudan elektrik olarak geri kazanılıyor.

Bu yöntem, geleneksel buhar döngüsünü ortadan kaldırarak teorik olarak daha verimli bir enerji üretimi sunuyor. Ancak büyük ölçekli bir reaktörde sürekli olarak yüksek güçlü füzyon tepkimelerini kontrol etmek, şimdiye kadar hiçbir girişimin başaramadığı bir mühendislik problemi olmaya devam ediyor. Helion, şu ana kadar füzyon reaksiyonunu küçük ölçekli olarak başlatabildiğini ancak ticari düzeye ulaşmak için mühendislik açısından büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu kabul ediyor. Helion Energy, 2023'te Microsoft ile füzyon enerjisi tedariki için anlaşma da imzalamıştı.

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