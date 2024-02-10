Spider-Man 2’nin yeni güncellemesi yolda: New Game Plus, deneme sürümü ve dahası

Tam Boyutta Gör Playstation’ın en başarılı stüdyolarından olan Insomniac Games, geçtiğimiz yılın başarılı yapımı Spider-Man 2 için yeni büyük güncellemesini duyurdu. Önümüzdeki ay yayınlanacak güncelleme New Game Plus ve yeni Örümcek-Adam kostümlerini oyuncularla buluşturacak.

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New Game Plus modu sonunda ekleniyor

Marvel’s Spider-Man 2, çıkışında NG+ moduna sahip değildi. Bu zamana kadar bu konuda büyük eleştirilere maruz kalan Insomniac Games, sonunda hayranların merakla beklediği özelliği kullanıma sunmaya hazırlanıyor. New Game Plus modu ile oyunun hikayesini tamamlamış oyuncular; kazandıkları kostümleri ve yetenekleri kaybetmeden oyuna baştan başlayabilecek. Ayrıca Insomniac, yeni güncelleme ile oyuna yeni kostümlerin ekleneceğini de belirtti.

Tüm bunların yanı sıra Spider-Man 2’nin yeni güncellemesi, Playstation Plus kullanıcıları için oyunun deneme sürümünü kullanıma sunacak. Bu sayede PS+ kullanıcıları Spider-Man 2’yi satın almadan 2 saat boyunca deneyebilecek. Eğer kullanıcıların deneme sonrası oyunu satın almaya karar verirse ilerlemeleri oyunun tam sürümüne aktarılacak. Henüz duyurulmamış yenilikleri de getirmesi beklenen güncelleme 7 Mart’ta yayınlanacak.



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Spider-Man 2'nin büyük güncellemesi duyuruldu