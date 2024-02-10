Spider-Man 2’nin yeni güncellemesi yolda: New Game Plus, deneme sürümü ve dahası

New Game Plus modu sonunda ekleniyor
Marvel’s Spider-Man 2, çıkışında NG+ moduna sahip değildi. Bu zamana kadar bu konuda büyük eleştirilere maruz kalan Insomniac Games, sonunda hayranların merakla beklediği özelliği kullanıma sunmaya hazırlanıyor. New Game Plus modu ile oyunun hikayesini tamamlamış oyuncular; kazandıkları kostümleri ve yetenekleri kaybetmeden oyuna baştan başlayabilecek. Ayrıca Insomniac, yeni güncelleme ile oyuna yeni kostümlerin ekleneceğini de belirtti.
Tüm bunların yanı sıra Spider-Man 2’nin yeni güncellemesi, Playstation Plus kullanıcıları için oyunun deneme sürümünü kullanıma sunacak. Bu sayede PS+ kullanıcıları Spider-Man 2’yi satın almadan 2 saat boyunca deneyebilecek. Eğer kullanıcıların deneme sonrası oyunu satın almaya karar verirse ilerlemeleri oyunun tam sürümüne aktarılacak. Henüz duyurulmamış yenilikleri de getirmesi beklenen güncelleme 7 Mart’ta yayınlanacak.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.