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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hello Neighbour kısa süreliğine ücretsiz

    Komşunuzun gelişmiş yapay zekasını alt ederek bodrum katında sakladığı gizeme ulaşmaya çalıştığınız korku macera oyunu Hello Neighbour bugün ücretsiz olarak erişilebiliyor.
    1 sa.
    502
    36
    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Hello Neighbour kısa süreliğine ücretsiz
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    Hediye oyun kampanyasında son iki güne giren Epic Games mağazasında; özellikle genç kesim arasında popüler oyunlardan birisi haline gelen Hello Neighbour bugün ücertsiz hale getirildi.

    Hello Neighbour neler sunuyor?

    Hello Neighbour oyunu 2017 yılında piyasaya sürülen ve birinci şahıs kamerasından oynanan macera korku türünde bir yapım. Oyunda küçük bir çocuk olarak komşunuzun bodrumundaki gizemi ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz.

    Ayrıca Bkz. "İki aşamalı doğrulama sistemleri tehlikede"

    Evin içine girerek bodruma kadar giden yolda en büyük engeliniz tabii ki komşunuz. Yaptığınız hamlelerden sürekli öğrenen ve kendisini geliştiren bir yapay zeka sahibi olan komşu karakteri her seferinde sizi daha fazla zorluyor.

    Yarın akşam 18.59’a kadar ücretsiz olan oyun mobil, masa üstü ve konsol platformlarında da önemli bir kitleye sahip.

    Oyun sayfası



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