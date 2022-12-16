Henry Cavill, Amazon’un Warhammer 40K dizisinde rol alacak

Tam Boyutta Gör Henry Cavill yoluna devam ediyor. Aktörün yakın zamanda lanse edilen Superman olarak döneceği duyurusu kısa süre önce DC Studios’un yeni patronu James Gunn’ın projelerine uymadığı gerekçesiyle iptal edilmiş ve Cavill, Superman rolünü bırakmıştı. Cavil daha önce de Netflix'in The Witcher'daki Geralt of Rivia rolünden ayrılmıştı. Ancak Henry Cavill için yeni bir kapı aralanmış durumda: Amazon ile bir Warhammer 40,000 uyarlaması.

Henry Cavill, Warhammer 40K'da başrol olacak

Tam Boyutta Gör The Hollywood Reporter’ın aktardığına göre, Games Workshop'un sahibiyle aylarca süren görüşmelerin ardından Amazon'un oyunun haklarını aldığını duyurdu. Öte yandan Cavill, bilgisayarlarla ilgili her şeyin hayranı ve kendi teçhizatını kuran biri olmasının yanı sıra, Warhammer saplantısını da şimdiye kadar hiç gizlemedi. Ayrıca Cavill projede sadece başrolde değil aynı zamanda yapımcı rolünü de üstlenecek.

Henry Cavill, Superman rolünü bıraktı, yeni filmler yolda 1 gün önce eklendi

Anlaşmayı Instagram'da duyuran Cavill, şunları söyledi, “30 yıl boyunca sinema yapımı olarak Warhammer evreni görmeyi hayal ettim. Şimdi, sektördeki 22 yıllık deneyimimin ardından, nihayet bir Warhammer Sinematik Evrenini hayata geçirmeye rehberlik edecek beceri ve deneyime sahip olduğumu hissediyorum."

Tüm bunların yanında Warhammer 40K projesi hala erken geliştirme aşamasında bulunuyor. Dolayısıyla Cavill ve proje üzerinde çalışanları Warhammer evreninde görmek için önümüzde uzun bir süreç var. O zamana kadar Cavill’i başka projelerde göremeye devam edeceğiz.

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