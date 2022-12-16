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    Henry Cavill, Amazon’un Warhammer 40K dizisinde rol alacak

    İlk olarak The Witcher projesinden ayrılan sonrasında ise Superman rolünü bırakan Henry Cavill, şimdi de Amazon’un Warhammer 40K dizisinde rol almaya hazırlanıyor.
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    Henry Cavill, Amazon’un Warhammer 40K dizisinde rol alacak Tam Boyutta Gör
    Henry Cavill yoluna devam ediyor. Aktörün yakın zamanda lanse edilen Superman olarak döneceği duyurusu kısa süre önce DC Studios’un yeni patronu James Gunn’ın projelerine uymadığı gerekçesiyle iptal edilmiş ve Cavill, Superman rolünü bırakmıştı. Cavil daha önce de Netflix'in The Witcher'daki Geralt of Rivia rolünden ayrılmıştı. Ancak Henry Cavill için yeni bir kapı aralanmış durumda: Amazon ile bir Warhammer 40,000 uyarlaması.

    Henry Cavill, Warhammer 40K'da başrol olacak

    Henry Cavill, Amazon’un Warhammer 40K dizisinde rol alacak Tam Boyutta Gör
    The Hollywood Reporter’ın aktardığına göre, Games Workshop'un sahibiyle aylarca süren görüşmelerin ardından Amazon'un oyunun haklarını aldığını duyurdu. Öte yandan Cavill, bilgisayarlarla ilgili her şeyin hayranı ve kendi teçhizatını kuran biri olmasının yanı sıra, Warhammer saplantısını da şimdiye kadar hiç gizlemedi. Ayrıca Cavill projede sadece başrolde değil aynı zamanda yapımcı rolünü de üstlenecek.

    Anlaşmayı Instagram'da duyuran Cavill, şunları söyledi, “30 yıl boyunca sinema yapımı olarak Warhammer evreni görmeyi hayal ettim. Şimdi, sektördeki 22 yıllık deneyimimin ardından, nihayet bir Warhammer Sinematik Evrenini hayata geçirmeye rehberlik edecek beceri ve deneyime sahip olduğumu hissediyorum."

    Tüm bunların yanında Warhammer 40K projesi hala erken geliştirme aşamasında bulunuyor. Dolayısıyla Cavill ve proje üzerinde çalışanları Warhammer evreninde görmek için önümüzde uzun bir süreç var. O zamana kadar Cavill’i başka projelerde göremeye devam edeceğiz.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 2 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 2 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 3 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 3 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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