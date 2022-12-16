Henry Cavill, Amazon’un Warhammer 40K dizisinde rol alacak

Anlaşmayı Instagram'da duyuran Cavill, şunları söyledi, “30 yıl boyunca sinema yapımı olarak Warhammer evreni görmeyi hayal ettim. Şimdi, sektördeki 22 yıllık deneyimimin ardından, nihayet bir Warhammer Sinematik Evrenini hayata geçirmeye rehberlik edecek beceri ve deneyime sahip olduğumu hissediyorum."
Tüm bunların yanında Warhammer 40K projesi hala erken geliştirme aşamasında bulunuyor. Dolayısıyla Cavill ve proje üzerinde çalışanları Warhammer evreninde görmek için önümüzde uzun bir süreç var. O zamana kadar Cavill’i başka projelerde göremeye devam edeceğiz.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...