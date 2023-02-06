Henry Cavill’in yeni filminin çekimleri Antalya’da başlıyor

The Ministry of Ungentlemanly Warfare nasıl bir film?
Şu sıralar vizyonda olan Servet Operasyonu filminin iki yıl önce yapılan çekimleri için Guy Ritchie yine Antalya’yı tercih etmişti. The Ministry of Ungentlemanly Warfare filmi de 13 Şubat tarihinde Antalya’da çekimlere başlayacak.
Gerçek bir hikâyeye dayanan filmde Winston Churchill tarafından kurulan ve Nazilere karşı geleneksel olmayan kirli yöntemlerle mücadele eden seçkin askerlerden oluşmuş bir ekibin maceraları konu ediliyor.
Guy Ritchie and Jerry Bruckheimer tarafından yönetilen filmin senaryosunu ise Arash Amel, Guy Ritchie, Paul Tamasy ve Eric Johnson birlikte kaleme aldı. Aslında Paul Tamasy ve Eric Johnson senaryoya 2015 yılında başlamıştı ancak sonrasında Paramount’a satıldı.
Filmde Henry Cavill ve Eiza González’in yanında Alan Ritchson (Fast X, Reacher), Henry Golding (Çılgın Zengin Asyalılar, The Gentlemen), Henrique Zaga (Beyond The Universe), Alex Pettyfer (Magic Mike, The Butler), Cary Elwes (Operation Fortune: Ruse de Guerre), Hero Fiennes Tiffin (After), Babs Olusanmokun (Dune, “Star Trek: Strange New Worlds”) and Til Schweiger (Inglourious Basterds, Atomic Blonde) rol alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?