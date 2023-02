Henry Cavill’in yeni filminin çekimleri Antalya’da başlıyor

Tam Boyutta Gör Damien Lewis'in aynı isimli kitabından uyarlanan savaş temalı The Ministry of Ungentlemanly Warfare filminin çekimleri Antalya’da başlıyor. Ünlü yönetmen Guy Ritchie bir kez daha çekimler için Türkiye’yi tercih etti.

The Ministry of Ungentlemanly Warfare nasıl bir film?

Şu sıralar vizyonda olan Servet Operasyonu filminin iki yıl önce yapılan çekimleri için Guy Ritchie yine Antalya’yı tercih etmişti. The Ministry of Ungentlemanly Warfare filmi de 13 Şubat tarihinde Antalya’da çekimlere başlayacak.

Gerçek bir hikâyeye dayanan filmde Winston Churchill tarafından kurulan ve Nazilere karşı geleneksel olmayan kirli yöntemlerle mücadele eden seçkin askerlerden oluşmuş bir ekibin maceraları konu ediliyor.

Star Wars Jedi: Survivor oyunundan kötü haber 5 gün önce eklendi

Guy Ritchie and Jerry Bruckheimer tarafından yönetilen filmin senaryosunu ise Arash Amel, Guy Ritchie, Paul Tamasy ve Eric Johnson birlikte kaleme aldı. Aslında Paul Tamasy ve Eric Johnson senaryoya 2015 yılında başlamıştı ancak sonrasında Paramount’a satıldı.

Filmde Henry Cavill ve Eiza González’in yanında Alan Ritchson (Fast X, Reacher), Henry Golding (Çılgın Zengin Asyalılar, The Gentlemen), Henrique Zaga (Beyond The Universe), Alex Pettyfer (Magic Mike, The Butler), Cary Elwes (Operation Fortune: Ruse de Guerre), Hero Fiennes Tiffin (After), Babs Olusanmokun (Dune, “Star Trek: Strange New Worlds”) and Til Schweiger (Inglourious Basterds, Atomic Blonde) rol alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.