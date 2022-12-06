Hepsiburada, ABD'de açılan davaları 13,9 milyon dolara kapattı

NASDAQ’da halka arzı ardından yatırımcılar tarafından Hepsiburada yöneticilerine, hisseleri satan ana ortak TurkCommerce BV’ye ve halka arz eden kurumlara karşı dava açılmıştı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Hepsiburada ve TurkCommerce, toplam 13,9 milyon dolar ödeme karşılığında davacıların davadan vazgeçmesi için anlaşmaya vardı.
türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım