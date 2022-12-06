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    Hepsiburada, ABD'de açılan davaları 13,9 milyon dolara kapattı

    Hepsiburada ve Hepsiburada'nın NASDAQ'da halka arzına aracılık eden TurkCommerce BV hakkında açılan davalar karşılıklı anlaşma yoluyla sonlandırıldı. Anlaşmaya göre 13,9 milyon dolar ödeme yapılacak.
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    Hepsiburada, ABD'de açılan davaları anlaşarak kapattı Tam Boyutta Gör
    ABD’nin NASDAQ borsasında işlem gören ilk Türk şirketi Hepsiburada, hisse satışı hakkında çeşitli iddialar nedeniyle dava edilmişti. Hepsiburada, hakkında açılan davaların tamamının mahkemeye taşınmadan uzlaşmaya varılarak dosyanın kapandığını açıkladı. SEC duyurusuna göre Hepsiburada hakkında ABD’deki iddialar ortadan kalkmış oldu.

    Davacılara 13,9 milyon dolar ödeme yapacak

    NASDAQ’da halka arzı ardından yatırımcılar tarafından Hepsiburada yöneticilerine, hisseleri satan ana ortak TurkCommerce BV’ye ve halka arz eden kurumlara karşı dava açılmıştı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Hepsiburada ve TurkCommerce, toplam 13,9 milyon dolar ödeme karşılığında davacıların davadan vazgeçmesi için anlaşmaya vardı.

    Hepsiburada, ABD'de açılan davaları anlaşarak kapattı Tam Boyutta Gör
    Mahkeme tarafından anlaşmanın onaylanmasıyla birlikte tekrar dava açılmamak üzere dava süreci sonuçlanmış olacak. Bu süreç birkaç ay sürebilir. Hepsiburada, 1 Temmuz 2021 tarihinde NASDAQ borsasında halka arz olmuştu. Hisse değeri ilk gününde 14 doların üzerine kadar çıkmasına rağmen aradan geçen süreçte hisse değerleri epey düştü. Bugün 0,76-0,78 dolar yakınlarında seyrediyor.
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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 1 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 1 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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