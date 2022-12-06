Hepsiburada, ABD'de açılan davaları 13,9 milyon dolara kapattı

Tam Boyutta Gör ABD’nin NASDAQ borsasında işlem gören ilk Türk şirketi Hepsiburada, hisse satışı hakkında çeşitli iddialar nedeniyle dava edilmişti. Hepsiburada, hakkında açılan davaların tamamının mahkemeye taşınmadan uzlaşmaya varılarak dosyanın kapandığını açıkladı. SEC duyurusuna göre Hepsiburada hakkında ABD’deki iddialar ortadan kalkmış oldu.

Hepsiburada, Efsane Kasım'da en çok satan ürünleri açıkladı 6 gün önce eklendi

Davacılara 13,9 milyon dolar ödeme yapacak

NASDAQ’da halka arzı ardından yatırımcılar tarafından Hepsiburada yöneticilerine, hisseleri satan ana ortak TurkCommerce BV’ye ve halka arz eden kurumlara karşı dava açılmıştı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Hepsiburada ve TurkCommerce, toplam 13,9 milyon dolar ödeme karşılığında davacıların davadan vazgeçmesi için anlaşmaya vardı.

Tam Boyutta Gör Mahkeme tarafından anlaşmanın onaylanmasıyla birlikte tekrar dava açılmamak üzere dava süreci sonuçlanmış olacak. Bu süreç birkaç ay sürebilir. Hepsiburada, 1 Temmuz 2021 tarihinde NASDAQ borsasında halka arz olmuştu. Hisse değeri ilk gününde 14 doların üzerine kadar çıkmasına rağmen aradan geçen süreçte hisse değerleri epey düştü. Bugün 0,76-0,78 dolar yakınlarında seyrediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Ekonomi Haberleri

Hepsiburada, ABD'de açılan davaları anlaşarak kapattı