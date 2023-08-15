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    Hepsiburada iPhone modellerinde en iyi taksitli fiyat garantisi kampanyası başlattı

    Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada, Apple iPhone modelleri için cazip bir kampanya başlattı. İşte kampanyanın detayları.              
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    Hepsiburada'dan iPhone'lar için en iyi fiyat garantisi kampanyası Tam Boyutta Gör

    Hepsiburada, iPhone almak isteyenler için son derece avantajlı bir kampanya dönemini başlattı: Taksitli ödemede en iyi fiyat garantisi. İstediğiniz iPhone modelini dilerseniz alışveriş kredisiyle, dilerseniz de Hemen Al Sonra Öde limitiyle satın alabilirsiniz.

    >> Kampanyaya dahil iPhone modellerini görmek için tıklayın

    Alışveriş kredisiyle alın

    Ülkemizin en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Hepsiburada, 14 Ağustos tarihi itibarıyla Apple iPhone modellerinde peşin fiyatına 3 taksit kampanyasını duyurdu. Kampanyaya dahil iPhone modellerini alışveriş kredisi kullanarak alabilmek için şu adımları izlemeniz yeterli:

    • Satıcısı Hepsiburada olan kampanyalı iPhone modelini sepetine ekle.
    • Ödeme sayfasında önce alışveriş kredisini sonra anlaşmalı bankalardan birini seç.
    • Seçtiğin bankanın internet/mobil bankacılık sayfasına yönlendirilir, kredini anında dijital olarak kullanırsın ve siparişin oluşturulur.
    • Vade farkı ödemeden kredi kullanabileceğin bankalarda faiz oranı %0'dır.
    • Ürün tutarı doğrudan 3 eşit taksite bölünür, ek masraf, dosya ya da sigorta ücreti bulunmamaktadır.
    • Kredi kullandırım koşulları ve kredi değerlendirmesi bankalara aittir. Hepsiburada'nın herhangi bir etkisi / sorumluluğu yoktur. Kredi taksit ödemeleri dahil, tüm işlemler ilgili banka üzerinden yapılır.

    Hemen Al Sonra Öde limitiyle alın

    Hemen Al Sonra Öde limitini kullanarak ise kampanyaya dahil iPhone modellerini şu adımları izleyerek alabilirsiniz:

    • Hepsipay sayfasından veya ödeme adımından limitini al.
    • Satıcısı Hepsiburada olan kampanyalı iPhone modelini sepetine ekle.
    • Ödeme adımında Hemen Al Sonra Öde'yi seç, peşinatını alışveriş anında, kalanını taksitle öde.
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    Rhodope Thrax 10 saat önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 13 saat önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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