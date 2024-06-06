Hepsiburada Büyük Yaz İndirimleri: Anker ürünlerinde 500 TL indirim!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Hepsiburada yazın gelişini indirimlerle kutluyor. Hepsiburada’nın Büyük Yaz İndirimleri’nde Anker ürünleri avantajlı fiyatlara sunuluyor. Babalar Günü, Kurban Bayramı ve yaz tatili alışverişi için Anker ürünlerinde 500 TL kupon fırsatından faydalanabilirsiniz.

Büyük Yaz İndirimleri’nde teknoloji, mobil, moda, kozmetik, küçük ev aletleri, ev-yaşam ürünleri ve süpermarket ürünlerinden milyonlarca ürünün yer aldığı kampanya ile özel indirimlere ek olarak müşterilere yarın kapında ve kapında kolay iade gibi avantajlar da sunuluyor.

İndirimli Anker Ürünleri

Hepsiburada Büyük Yaz İndirimleri

Anker Soundcore Space One'da 500 TL kupon fırsatı

Tam Boyutta Gör

Anker'in aktif gürültü engelleme (ANC) özellikli yeni kulaklığı Space One yüksek ses kalitesi ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Gürültü engelleme yapılan geliştirmeler sayesinde %98'e kadar gürültü azaltma ve kalabalık alanlarda iki kat daha etkili gürültü engelleme performansı sunuyor. 5 farklı seviyede ayarlanabilen şeffaf modu sayesinde dışarıdaki sesleri duymanızı sağlıyor.

40 mm sürücü ile gelen kulaklıkla LDAC ve Hi-Res desteği sayesinde standart Bluetooth'a kıyasla daha detaylı ses elde ediliyor. ANC açıkken 40 saat, kapalıyken 55 saat kesintisiz müzik dinleme süresi vaat ediyor.

Hepsiburada satıcılı ürünlerde indirimlere ek sepette 500 TL indirim kuponu uygulanıyor:

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Alışveriş Haberleri

Hepsiburada’nın Büyük Yaz İndirimleri'nde Anker'de fırsatlar