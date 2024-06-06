Hepsiburada Büyük Yaz İndirimleri: Anker ürünlerinde 500 TL indirim!

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Anker Soundcore Space One'da 500 TL kupon fırsatı
Anker'in aktif gürültü engelleme (ANC) özellikli yeni kulaklığı Space One yüksek ses kalitesi ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Gürültü engelleme yapılan geliştirmeler sayesinde %98'e kadar gürültü azaltma ve kalabalık alanlarda iki kat daha etkili gürültü engelleme performansı sunuyor. 5 farklı seviyede ayarlanabilen şeffaf modu sayesinde dışarıdaki sesleri duymanızı sağlıyor.
40 mm sürücü ile gelen kulaklıkla LDAC ve Hi-Res desteği sayesinde standart Bluetooth'a kıyasla daha detaylı ses elde ediliyor. ANC açıkken 40 saat, kapalıyken 55 saat kesintisiz müzik dinleme süresi vaat ediyor.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.