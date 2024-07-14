Oppo Find X8 detaylanıyor: MediaTek işlemciye sahip olabilir

Oppo Find X8 ailesi, Dimensity 9400 yonga seti ile gelebilir
Mobil teknoloji dünyasında güvenilir iddiaları ve sızıntıları ile bilinene Digital Chat Station, Weibo platformu üzerinde Oppo Find X8 ailesi hakkında konuştu. Bu iddialara göre Oppo Find X8 ve X8 Pro, MediaTek’in önümüzdeki haftalarda tanıtacağı Dimensity 9400 yonga setinden güç alacak. Find X8’in 6.5 inç 1.5K çözünürlüklü bir ekrana sahip olması beklenirken Find X8 Pro’nun ise 6.7 veya 6.8 inç boyutunda 1.5K çözünürlüklü bir ekrana sahip olması bekleniyor. Ayrıca Pro modelin kavisli bir ekrana sahip olacağı da gelen bilgiler arasında.
Bazı kaynaklara göre Oppo Find X8 serisi, 6000mAh kapasiteli bataryalara ev sahipliği yapacak, böylece cihazlar batarya konusunda pazarın liderlerinden biri olacak. Ayrıca Find X8 serisinin Hasselblad lisanslı kamera sistemlerine yer vermesi bekleniyor. Tüm bunların yanı sıra Oppo Find X8 Ultra modelinde Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisine yer verilmesi bekleniyor. Merakla beklenen Find X8 ailesi muhtemelen 2024’ün sonlarına doğru tanıtılacak.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.