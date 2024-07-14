Oppo Find X8 detaylanıyor: MediaTek işlemciye sahip olabilir

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Tam Boyutta Gör OnePlus ve Realme alt markaları ile Android pazarında ciddi bir yer edinen Oppo, kendi markası altında da başarı akıllı telefonlar üretmeye devam ediyor. Firmanın bir süredir üzerinde çalıştığı Find X8 ailesi, bir kez daha sızıntılara konu oldu.

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Oppo Find X8 ailesi, Dimensity 9400 yonga seti ile gelebilir

Mobil teknoloji dünyasında güvenilir iddiaları ve sızıntıları ile bilinene Digital Chat Station, Weibo platformu üzerinde Oppo Find X8 ailesi hakkında konuştu. Bu iddialara göre Oppo Find X8 ve X8 Pro, MediaTek’in önümüzdeki haftalarda tanıtacağı Dimensity 9400 yonga setinden güç alacak. Find X8’in 6.5 inç 1.5K çözünürlüklü bir ekrana sahip olması beklenirken Find X8 Pro’nun ise 6.7 veya 6.8 inç boyutunda 1.5K çözünürlüklü bir ekrana sahip olması bekleniyor. Ayrıca Pro modelin kavisli bir ekrana sahip olacağı da gelen bilgiler arasında.

Bazı kaynaklara göre Oppo Find X8 serisi, 6000mAh kapasiteli bataryalara ev sahipliği yapacak, böylece cihazlar batarya konusunda pazarın liderlerinden biri olacak. Ayrıca Find X8 serisinin Hasselblad lisanslı kamera sistemlerine yer vermesi bekleniyor. Tüm bunların yanı sıra Oppo Find X8 Ultra modelinde Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisine yer verilmesi bekleniyor. Merakla beklenen Find X8 ailesi muhtemelen 2024’ün sonlarına doğru tanıtılacak.



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