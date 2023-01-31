Hi-Fi Rush sürpriz yaptı, çok satanlara girdi

Hi-Fi Rush çok satıyor
The Evil Within ve Ghostwire: Tokyo gibi yapımlar ile bilinen Tango Gameworks’un geliştirdiği ve Bethesda’nın yayıncılığını üstlendiği Hi-Fi Rush ilk haftasından şaşırtıcı bir performans sergilemeye başladı.
Steam mağazasında henüz ilk haftasında Forspoken gibi yapımları bırakarak sekizinci sıraya yerleşti. Bu listede Dead Space oyunu farklı paketleri ile 4 kere yer aldığı için aslında sıralamada daha da yükseklerde. Global satış listesinde ise dokuzuncu sıraya çıkmayı başarmış.
Steam ve Epic Games mağazasında olumlu yorumlar alan Hi-Fi Rush genel olarak da çok beğenildi. Standart sürüm 299TL, Deluxe sürüm 399TL olarak satılırken Game Pass üzerinde Xbox Series X/S için ücretsiz edinilebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?