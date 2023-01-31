Hi-Fi Rush sürpriz yaptı, çok satanlara girdi

Tam Boyutta Gör Bethesda tarafından lansmanı yapılan Hi-Fi Rush şüphesiz yılın en sürpriz oyunlarından birisi oldu. Müzik ile aksiyon ve macera türlerini bir araya getiren tempo odaklı yapım beklenmedik bir performans göstermeye başladı.

Hi-Fi Rush çok satıyor

The Evil Within ve Ghostwire: Tokyo gibi yapımlar ile bilinen Tango Gameworks’un geliştirdiği ve Bethesda’nın yayıncılığını üstlendiği Hi-Fi Rush ilk haftasından şaşırtıcı bir performans sergilemeye başladı.

Aksiyon müzik oyunu Hi-Fi Rush Xbox Game Pass'e eklendi 4 gün önce eklendi

Steam mağazasında henüz ilk haftasında Forspoken gibi yapımları bırakarak sekizinci sıraya yerleşti. Bu listede Dead Space oyunu farklı paketleri ile 4 kere yer aldığı için aslında sıralamada daha da yükseklerde. Global satış listesinde ise dokuzuncu sıraya çıkmayı başarmış.

Steam ve Epic Games mağazasında olumlu yorumlar alan Hi-Fi Rush genel olarak da çok beğenildi. Standart sürüm 299TL, Deluxe sürüm 399TL olarak satılırken Game Pass üzerinde Xbox Series X/S için ücretsiz edinilebiliyor.

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Hi-Fi Rush çok beğeniliyor