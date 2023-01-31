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    Anlık Bildirim

    Hi-Fi Rush sürpriz yaptı, çok satanlara girdi

    Yılın sürpriz oyunlarından Hi-Fi Rush yapımı oyun dünyasına kendisini sevdirmeyi başardı. Steam mağazasında haftalık ve global listelerde ilk ona girmeyi başardı. 
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    Hi-Fi Rush Tam Boyutta Gör
    Bethesda tarafından lansmanı yapılan Hi-Fi Rush şüphesiz yılın en sürpriz oyunlarından birisi oldu. Müzik ile aksiyon ve macera türlerini bir araya getiren tempo odaklı yapım beklenmedik bir performans göstermeye başladı.

    Hi-Fi Rush çok satıyor

    The Evil Within ve Ghostwire: Tokyo gibi yapımlar ile bilinen Tango Gameworks’un geliştirdiği ve Bethesda’nın yayıncılığını üstlendiği Hi-Fi Rush ilk haftasından şaşırtıcı bir performans sergilemeye başladı.

    Steam mağazasında henüz ilk haftasında Forspoken gibi yapımları bırakarak sekizinci sıraya yerleşti. Bu listede Dead Space oyunu farklı paketleri ile 4 kere yer aldığı için aslında sıralamada daha da yükseklerde. Global satış listesinde ise dokuzuncu sıraya çıkmayı başarmış.

    Steam ve Epic Games mağazasında olumlu yorumlar alan Hi-Fi Rush genel olarak da çok beğenildi. Standart sürüm 299TL, Deluxe sürüm 399TL olarak satılırken Game Pass üzerinde Xbox Series X/S için ücretsiz edinilebiliyor.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 4 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 5 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 6 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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