Bethesda’dan sürpriz: Müzik odaklı aksiyon oyunu Hi-Fi Rush tanıtıldı

Hi-Fi Rush, Xbox Game Pass’e eklendi
The Evil Within ve Ghostwire: Tokyo gibi yapımlar ile bilinen Tango Gameworks’un geliştirdiği ve Bethesda’nın yayıncılığını üstlendiği Hi-Fi Rush, an itibari ile Xbox ve PC için Game Pass’e eklendi. Ayrıca oyun Epic ve Steam mağazalarında da satışa sunuldu. Anime stili bir estetiği ile göze çarpan oyun, Bayonetta ve Devil May Cry yapımlarının müziksel bir oyun ile birleştirilmiş bir hali gibi oynanıyor. Aksiyon ve macera odaklı oyunda müzik ile beraber hareket etmek zorunlu değil ancak kombolarınızı müzik temposu ile senkronize ettiğinizde ödüllendiriliyorsunuz.
Müzik oyun sektöründe dikkat çekici bir yapım olacak oyun, birçok oyuncu tarafından oldukça beğenildi. Ayrıca oyun, Steam mağazasında oldukça olumlu eleştiriler aldı. Eğer Game Pass üyeliğine sahip değilseniz, oyun 299TL fiyatı ile Steam ve Epic mağazalarında da indirilebilir durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?