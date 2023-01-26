Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bethesda’dan sürpriz: Müzik odaklı aksiyon oyunu Hi-Fi Rush tanıtıldı

    Xbox ve Bethesda Geliştirici Ektinliği’nde Bethesda, yeni bir oyun duyurusunda bulundu. Tango Gamerworks’un Japon yapımlarını andıran yeni oyunu Hi-Fi Rush, Game Pass’e eklendi.
    Oy Ver
    Aksiyon müzik oyunu Hi-Fi Rush Xbox Game Pass'e eklendi Tam Boyutta Gör
    2023 yılında oyunculara sunacağı yapımları tanıtmak için Microsoft, geçtiğimiz gece Xbox Bethesda Developer Direct etkinliğini düzenlemişti. Etkinlikte Redfall, Minecraft Legends ve Forzo Motorsport gibi oyunların dışında oyunculara sürpriz bir yapım tanıtıldı.

    Hi-Fi Rush, Xbox Game Pass’e eklendi

    The Evil Within ve Ghostwire: Tokyo gibi yapımlar ile bilinen Tango Gameworks’un geliştirdiği ve Bethesda’nın yayıncılığını üstlendiği Hi-Fi Rush, an itibari ile Xbox ve PC için Game Pass’e eklendi. Ayrıca oyun Epic ve Steam mağazalarında da satışa sunuldu. Anime stili bir estetiği ile göze çarpan oyun, Bayonetta ve Devil May Cry yapımlarının müziksel bir oyun ile birleştirilmiş bir hali gibi oynanıyor. Aksiyon ve macera odaklı oyunda müzik ile beraber hareket etmek zorunlu değil ancak kombolarınızı müzik temposu ile senkronize ettiğinizde ödüllendiriliyorsunuz. 

    Müzik oyun sektöründe dikkat çekici bir yapım olacak oyun, birçok oyuncu tarafından oldukça beğenildi. Ayrıca oyun, Steam mağazasında oldukça olumlu eleştiriler aldı. Eğer Game Pass üyeliğine sahip değilseniz, oyun 299TL fiyatı ile Steam ve Epic mağazalarında da indirilebilir durumda.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot şantiyede çalıştı

    V
    vixx 16 saat önce

    sarı kula içemedikten sonra...

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 1 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 13 Pro
    Apple iPhone 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Travelmate TMP414-51
    Acer Travelmate TMP414-51
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız