Bethesda’dan sürpriz: Müzik odaklı aksiyon oyunu Hi-Fi Rush tanıtıldı

The Last of Us izleyeceklere müjde 11 sa. önce eklendi

Hi-Fi Rush, Xbox Game Pass’e eklendi

The Evil Within ve Ghostwire: Tokyo gibi yapımlar ile bilinen Tango Gameworks’un geliştirdiği ve Bethesda’nın yayıncılığını üstlendiği Hi-Fi Rush, an itibari ile Xbox ve PC için Game Pass’e eklendi. Ayrıca oyun Epic ve Steam mağazalarında da satışa sunuldu. Anime stili bir estetiği ile göze çarpan oyun, Bayonetta ve Devil May Cry yapımlarının müziksel bir oyun ile birleştirilmiş bir hali gibi oynanıyor. Aksiyon ve macera odaklı oyunda müzik ile beraber hareket etmek zorunlu değil ancak kombolarınızı müzik temposu ile senkronize ettiğinizde ödüllendiriliyorsunuz.

Müzik oyun sektöründe dikkat çekici bir yapım olacak oyun, birçok oyuncu tarafından oldukça beğenildi. Ayrıca oyun, Steam mağazasında oldukça olumlu eleştiriler aldı. Eğer Game Pass üyeliğine sahip değilseniz, oyun 299TL fiyatı ile Steam ve Epic mağazalarında da indirilebilir durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Aksiyon müzik oyunu Hi-Fi Rush Xbox Game Pass'e eklendi