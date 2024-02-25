Hi-Fi Rush’ın Nintendo Switch 2’ye geleceği iddia ediliyor

Tam Boyutta Gör Son yıllarda birçok stüdyo satın alan Microsoft, Xbox Game Studios altındaki stüdyoların yapımlarını daha fazla oyuncuya ulaştırmak istiyor. Bu doğrultuda Phil Spencer, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Xbox etkinliğinde bazı oyunların diğer platformlara geleceğini de belirtmişti. Etkinliğin ardından bu oyunların Pentiment, Grounded, Sea of Thieves ve Hi-Fi Rush olduğu açıklanmıştı. Peki bu oyunlar hangi platformlara gelecek?

Nintendo Switch 2 ertelendi 1 hf. önce eklendi

Hi-Fi Rush Nintendo Switch’e gelecek mi?

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan sızıntılar, Hi-Fi Rush’ın Playstatation 5 ve Nintendo Switch'e çıkacağını belirtmişti. Ancak Microsoft’un planladığı yapımlar arasından yalnızca Pentiment ve Grounded Nintendo Switch için çıkış yapacak. Hi-Fi Rush ise 19 Mart’ta PS5 oyuncuları ile buluşacak. Peki Hi-Fi Rush neden Nintendo platformunu es geçiyor?

Oyun dünyasının en güvenilir kaynaklarından olan Tom Henderson, konu hakkında bir açıklama yaptı. Henderson’a göre Hi-Fi Rush, Nintendo Switch 2 platformuna çıkacak ve bu nedenle yapımın orijinal Switch’e gelmeyecek. Nintendo’nun yeni nesil konsolu muhtemelen 2025 yılında satışa sunulacak. Hi-Fi Rush oynamak isteyen oyuncular ise o zamana kadar yapımı Xbox, PC ve PS5 platformları üzerinden oynayabilecek.



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