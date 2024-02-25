Hi-Fi Rush’ın Nintendo Switch 2’ye geleceği iddia ediliyor

Hi-Fi Rush Nintendo Switch’e gelecek mi?
Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan sızıntılar, Hi-Fi Rush’ın Playstatation 5 ve Nintendo Switch'e çıkacağını belirtmişti. Ancak Microsoft’un planladığı yapımlar arasından yalnızca Pentiment ve Grounded Nintendo Switch için çıkış yapacak. Hi-Fi Rush ise 19 Mart’ta PS5 oyuncuları ile buluşacak. Peki Hi-Fi Rush neden Nintendo platformunu es geçiyor?
Oyun dünyasının en güvenilir kaynaklarından olan Tom Henderson, konu hakkında bir açıklama yaptı. Henderson’a göre Hi-Fi Rush, Nintendo Switch 2 platformuna çıkacak ve bu nedenle yapımın orijinal Switch’e gelmeyecek. Nintendo’nun yeni nesil konsolu muhtemelen 2025 yılında satışa sunulacak. Hi-Fi Rush oynamak isteyen oyuncular ise o zamana kadar yapımı Xbox, PC ve PS5 platformları üzerinden oynayabilecek.
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.