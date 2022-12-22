Tasarımıyla dikkat çeken HiPhi Z elektrikli sedan, Çin'de üretime girdi

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Temmuz ayında tanıtılan HiPhi Z isimli elektrikli otomobil, kısa süre önce Çin'de üretim bandından indi. Human Horizons tarafından geliştirilen model, piyasadaki en ilginç tasarıma sahip otomobillerden biri olmaya aday.

HiPhi Z, özellikleriyle neler sunuyor❓

HiPhi Z, özellikle önde ve arkada bulunan LED aydınlatmalarının şekliyle dikkat çekiyor. Bunun dışında yer yer gövdede karşımıza çıkan siyah detaylar, ön kaputun ucundaki hava kanalı, aktif kapakçıklar, arkadaki aktif spoyler, tavandaki sensör ve geriye doğru açılan arka kapılar, HiPhi Z'nin dikkat çeken tasarım unsurları arasında.

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Elektrikli otomobilin dış tasarımındaki sıradışı çizgiler iç mekâna da yansımış. Bolca LED ambiyans aydınlatmasının bulunduğu alanda bir robotik kol yardımıyla döndürülebilen HiPhi Bot isimli büyük bir multimedya sistemi mevcut. Bu sistem, kim komut verdiyse otomatik olarak ekranı ona doğru döndürüyor. Oldukça detaylı bir head-up display'in de standart olarak sunulduğu araçta 23 hoparlörlü Meridian ses sistemi karşımıza çıkıyor.

HiPhi Z, ön tarafta alüminyum çift salıncaklı havalı süspansiyona sahip. Arkada ise beş noktadan bağlantılı sistem kullanılmış. Bunun yanı sıra elektrikli otomobilde 13.2 dereceye kadar arka aks yönlendirme sistemi ve gelişmiş dinamik araç kontrol sistemi de bulunuyor. HiPhi Z'nin uzunluğu 5036 mm, genişliği 2018 mm ve yüksekliği 1439 mm olarak açıklandı.

Güç aktarma organlarına baktığımızda, sistemin kalbinde 120 kWsa'lik batarya paketiyle karşılaşıyoruz. Bu batarya, tercih edilen konfigürasyona göre bir veya iki elektrik motoruna güç veriyor. Tek motorlu seçenek 300 hp güç ve 410 Nm tork sunarken, dört tekerlekten çekiş özelliği sunan iki motorlu versiyonda 600 hp güç ve 820 Nm tork değerleri sunuluyor.

HiPhi Z'nin iki motorlu versiyonu, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3,8 saniyede tamamlıyor. Otomobilin Çin'deki normlara göre tek şarjla 705 kilometreye kadar menzil sunabildiği de verilen bilgiler arasında. Başlangıç fiyatı 610 bin Yuan (1.6 milyon TL) olarak açıklanan modelin müşteri teslimatlarının Ocak 2023'te başlaması planlanıyor.

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HiPhi Z elektrikli sedan, Çin'de üretime girdi