Xiaomi’nin 2026 model uygun fiyatlı QLED TV’leri satışa hazırlanıyor

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Xiaomi, 2026 model TV A ve A Pro serilerini küresel pazarda satışa sunmaya hazırlanıyor. Her iki seri de uygun fiyatlı 4K televizyon kategorisine hitap ederken, A Pro modeli sunduğu ekstra özelliklerle bir adım öne çıkıyor.

TV A 2026 serisi 43, 50, 55 ve 65 inç boyut seçenekleriyle geliyor. Tüm modellerde 4K çözünürlük, 60Hz yenileme hızı ve HDR10 ile HLG desteği standart olarak sunuluyor. Ayrıca, MEMC teknolojisi sayesinde görüntü geçişleri daha akıcı hale getiriliyor. 50 inç ve üzerindeki modellerde yer alan Game Boost modu, yazılımsal olarak 120Hz hissiyatı yaratmayı hedefliyor. Yeni eklenen Filmmaker Mode ise sinema deneyimini ev ortamına taşımayı amaçlıyor.

A Pro 2026 ise QLED panel kullanarak renk doğruluğu ve parlaklık konusunda standart modelin önüne geçiyor. %94 DCI-P3 renk kapsamına sahip bu ekran, HDR10+ desteğiyle özellikle film ve oyunlarda daha zengin bir görüntü sunuyor. Ayrıca, bu modelde optik ses çıkışı gibi ekstra bağlantı seçenekleri de yer alıyor.

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İki seri de Google TV arayüzüyle çalışıyor ve Apple AirPlay, Chromecast, Miracast gibi kablosuz aktarım teknolojilerini destekliyor. HDMI eARC ve otomatik düşük gecikme modu gibi özellikler oyunseverleri hedef alıyor. Ses tarafında ise Dolby Audio, DTS-X ve DTS Virtual:X destekli çift 10W hoparlör bulunuyor. Dolby Atmos ise bu modellerde yer almıyor.

Fiyatlar henüz netleşmese de, geçen yılın 43 inçlik modelleri yaklaşık 345 ila 367 dolar arasında satışa çıkmıştı. Yeni serinin de benzer bir fiyat bandında olması bekleniyor. İlk etapta Avrupa ve Asya pazarlarında satışa sunulması planlanan televizyonların kısa süre içinde daha geniş pazarlara ulaşması öngörülüyor.

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Xiaomi’nin 2026 model QLED TV’leri satışa hazırlanıyor