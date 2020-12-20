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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hisense A7 akıllı telefonu e-ink ekranlı ve 5G destekli geliyor

    Hisense A7 akıllı telefonu monokrom e-ink ekranı ile internette gezinti, döküman düzenleme, kitap okuma gibi hareketsizlik odaklı işlemleri 5G desteği de vererek sunmayı hedefliyor.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Hisense A7 akıllı telefonu e-ink ekranlı ve 5G destekli geliyor
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    Akıllı telefon dünyasında renkli LCD ve OLED ekranlar tek hakim durumunda. Kullanıcıların renkli aydınlatma türündeki ekran haricinde farklı teknolojilere yöneldiği pek vaki değil. Hisense ise ısrarlı bir şekilde e-ink akıllı telefonlarına devam ediyor.

    Hisense A7 neler sunacak?

    Hisense geçtiğimiz yıldan bu yana sadece e-mürekkep ekranlar barındıran akıllı telefonlar piyasaya sürüyor. Hisense A5 Pro, Hisense A5 Pro CC ve Hisense A5C modelleri renkli e-mürekkep ekranlara sahipti.

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    E-ink veya elektronik mürekkep ekranlar standart ekranlara göre çok daha fazla enerji verimliliği sunuyor. Bununla birlikte soluk bir görünüm hakim. Siyah-beyaz ekranlar daha çok bir kitabın verdiği hissiyatı vermeye çalışıyor. Renkli e-ink ekranlar ise işin içine biraz renk katıyor ancak tepkisellik biraz daha düşük. Ayrıca oyun veya video gibi hareketli işlemlere pek uyumlu değil.  

    Hisense A7 akıllı telefonu e-ink ekranlı ve 5G destekli geliyor
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    22 Aralık tarihinde tanıtılacak Hisense A7 5G akıllı telefon modeli monokrom e-ink ekran ve 5G bağlantısını bir araya getirecek. Bu telefonda internet gezintisi, kitap okuma, döküman düzenleme gibi hareketlilik gerektirmeyen işlemler rahat bir şekilde yapılabilecek.

    Tek arka kamera, LED flaş ve parmak izi okuyucusu olan Hisense A7 5G akıllı telefon modelinde UNISOC Tiger T7510 yonga setinin olması bekleniyor. 12nm sürecindeki yonga setinde 4 adet Cortex-A75 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeği yer alıyor. Grafik birimi ise PowerVR serisi ve 800MHz’de çalışıyor.

    Donanım itibariyle biraz daha maliyeti düşüren Hisense A7 muhtemelen kullanıcıların tek akıllı telefonu olmayacaktır ancak ana telefonunu yormadan belirli fonksiyonları kullanmak isteyenlerin ikinci telefon alternatifi olmayı başarabilir.



    https://www.gizmochina.com/2020/12/19/hisense-a7-5g-e-ink-smartphone-e-reader-to-launch-on-december-22/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 (X Y) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    e-ink ile uzun ekran sureleri elde edilecektir ....
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Hiking okuyorum iyimi..
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Hiking okuyorum iyimi..
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