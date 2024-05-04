Hisense, kullanılmadığında sanat eserine dönüşen 4K QLED TV'yi tanıttı

Samsung The Frame'e en iyi alternatif
Hisense CanvasTV, 55 inç ve 65 inç olmak üzere iki seçenekle geliyor. Fiyatları sırasıyla 999 dolar ve 1.299 dolar. Kıyaslama açısından, Samsung The Frame’in fiyatı 1.499 dolardan başlıyor. Daha uygun fiyat etiketine rağmen CanvasTV, daha pahalı rakibi gibi parlama önleyici teknolojiye sahip 4K QLED ekrana sahip. Aynı zamanda 144Hz yenileme hızı, ortam ışığı uyarlaması için RGB sensörü ve çok kanallı 2.0.2 surround ses ile geliyor.
CanvasTV, soyut, modern ve rönesans tarzlarını içeren -önceden yüklenmiş- sanat eserleriyle gelir. Ayrıca uzaktan kumandadaki Sanat Modu tuşuna basarak TV’nin sanat eserlerini veya fotoğrafları göstermesini sağlayabiliyorsunuz. TV, odadaki insanları algılayan, kimse olmadığında kapanmasını sağlayan bir hareket sensörüne sahip.
CanvasTV, duvara montaj aparatı ve tik ağacından çerçevesiyle gelir. Alternatif olarak beyaz ve ceviz çerçeve ayrı olarak satılıyor.
LG, bazı TV’lerinde sanat eserlerinin (NFT’ler dahil) gösterilmesine olanak tanıyan benzer bir Galeri Modu sunarken, diğer akıllı TV üreticileri galeri uygulamaları sunuyor. Hisense CanvasTV, sanat eserlerine ilgi duyanların şu anda -Amerika'da- bulabileceği en uygun fiyatlı televizyonlardan biri.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.