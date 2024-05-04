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    Hisense, kullanılmadığında sanat eserine dönüşen 4K QLED TV'yi tanıttı

    Hisense, bir şey izlemediğinizde tabloya dönüşen 4K QLED televizyonunu tanıttı. Hisense CanvasTV, Samsung Frame TV'den çok daha uygun fiyatlı olmasıyla dikkat çekiyor.
    Hisense CanvasTV Tam Boyutta Gör
    Hisense, kullanılmadığı zaman dijital bir sanat eseri olarak ikiye katlanacak şekilde tasarlanmış mat televizyonunu tanıttı. Hisense CanvasTV, tanıdık bir konsept; Samsung’un The Frame TV modeline çok benziyor ancak önemli bir fiyat farkı var.

    Samsung The Frame'e en iyi alternatif

    Hisense CanvasTV, 55 inç ve 65 inç olmak üzere iki seçenekle geliyor. Fiyatları sırasıyla 999 dolar ve 1.299 dolar. Kıyaslama açısından, Samsung The Frame’in fiyatı 1.499 dolardan başlıyor. Daha uygun fiyat etiketine rağmen CanvasTV, daha pahalı rakibi gibi parlama önleyici teknolojiye sahip 4K QLED ekrana sahip. Aynı zamanda 144Hz yenileme hızı, ortam ışığı uyarlaması için RGB sensörü ve çok kanallı 2.0.2 surround ses ile geliyor.

    CanvasTV, soyut, modern ve rönesans tarzlarını içeren -önceden yüklenmiş- sanat eserleriyle gelir. Ayrıca uzaktan kumandadaki Sanat Modu tuşuna basarak TV’nin sanat eserlerini veya fotoğrafları göstermesini sağlayabiliyorsunuz. TV, odadaki insanları algılayan, kimse olmadığında kapanmasını sağlayan bir hareket sensörüne sahip.

    CanvasTV, duvara montaj aparatı ve tik ağacından çerçevesiyle gelir. Alternatif olarak beyaz ve ceviz çerçeve ayrı olarak satılıyor.

    LG, bazı TV’lerinde sanat eserlerinin (NFT’ler dahil) gösterilmesine olanak tanıyan benzer bir Galeri Modu sunarken, diğer akıllı TV üreticileri galeri uygulamaları sunuyor. Hisense CanvasTV, sanat eserlerine ilgi duyanların şu anda -Amerika'da- bulabileceği en uygun fiyatlı televizyonlardan biri.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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