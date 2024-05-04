Hisense, kullanılmadığında sanat eserine dönüşen 4K QLED TV'yi tanıttı

Tam Boyutta Gör Hisense, kullanılmadığı zaman dijital bir sanat eseri olarak ikiye katlanacak şekilde tasarlanmış mat televizyonunu tanıttı. Hisense CanvasTV, tanıdık bir konsept; Samsung’un The Frame TV modeline çok benziyor ancak önemli bir fiyat farkı var.

Xiaomi, 100 inç ekrana sahip Redmi MAX TV'yi tanıttı: İşte fiyatı 3 hf. önce eklendi

Samsung The Frame'e en iyi alternatif

Hisense CanvasTV, 55 inç ve 65 inç olmak üzere iki seçenekle geliyor. Fiyatları sırasıyla 999 dolar ve 1.299 dolar. Kıyaslama açısından, Samsung The Frame’in fiyatı 1.499 dolardan başlıyor. Daha uygun fiyat etiketine rağmen CanvasTV, daha pahalı rakibi gibi parlama önleyici teknolojiye sahip 4K QLED ekrana sahip. Aynı zamanda 144Hz yenileme hızı, ortam ışığı uyarlaması için RGB sensörü ve çok kanallı 2.0.2 surround ses ile geliyor.

CanvasTV, soyut, modern ve rönesans tarzlarını içeren -önceden yüklenmiş- sanat eserleriyle gelir. Ayrıca uzaktan kumandadaki Sanat Modu tuşuna basarak TV’nin sanat eserlerini veya fotoğrafları göstermesini sağlayabiliyorsunuz. TV, odadaki insanları algılayan, kimse olmadığında kapanmasını sağlayan bir hareket sensörüne sahip.

CanvasTV, duvara montaj aparatı ve tik ağacından çerçevesiyle gelir. Alternatif olarak beyaz ve ceviz çerçeve ayrı olarak satılıyor.

LG, bazı TV’lerinde sanat eserlerinin (NFT’ler dahil) gösterilmesine olanak tanıyan benzer bir Galeri Modu sunarken, diğer akıllı TV üreticileri galeri uygulamaları sunuyor. Hisense CanvasTV, sanat eserlerine ilgi duyanların şu anda -Amerika'da- bulabileceği en uygun fiyatlı televizyonlardan biri.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Televizyonlar Haberleri

Hisense CanvasTV 4K QLED TV tanıtıldı: İşte özellikleri